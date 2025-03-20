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Телеведучий втрапив у скандал через катання на джипах у горах

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Команда Комарова ретельно готувалася до зйомок
фото: Facebook/Дмитро Комаров

Дмитро Комаров пояснив, що їздив лише легальними маршрутами

Ведучий програми «Світ навиворіт» Дмитро Комаров зазнав критики після виходу випуску, де він їздить на джипі у Карпатах. Проте Карпати – це не лише заповідник, а й реальне життя, інколи людям не обійтися без автотранспорту, пояснив Комаров. Про це пише «Главком» з посиланням на допис телеведучого у Facebook. 

Телеведучий втрапив у скандал через катання на джипах у горах фото 1
Скриншот/Facebook

Закон прямо забороняє пересування механічним транспортом територією національних парків і заповідників, нагадав Комаров – і зауважив, що «абсолютно згоден» із такою забороною. Проте наголосив: «Важливо розрізняти незаконний джипінг і реальне життя людей у горах, їзду по звичайним гірським дорогам загального користування. Дехто вважає, що в горах треба ходити тільки пішки. Але авто тут – це не розвага, а життєва необхідність».

«Карпати – це не тільки заповідник «під ковпаком». Це дім, в якому живуть люди», – підсумував Дмитро Комаров. На його думку, справжню шкоду Карпатам «завдає не дідусь на «Ниві», що їде за хлібом, а несанкціоновані вирубки, забруднення річок, стихійні сміттєзвалища, тощо».

Також телеведучий зазначив, що його команда ретельно готувалася до зйомок і обирала та використовували саме ті дороги загального користування, якими регулярно їздять місцеві мешканці і на яких точно дозволено рух транспорту.

Раніше «Главком» повідомляв, що колишній заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко втрапив у скандал через використання у якості службового авто позашляховика, який американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей.

Це був вже не перший інцидент з Тимошенком та автівками. Наприклад, раніше стало відомо, що він купив собі люксовий BMW X5 вартістю щонайменше 2 млн грн.

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Теги: телеведучий позашляховики Україна Карпати (гори) Дмитро Комаров

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