Речник ДПСУ: Наші воїни роблять все можливе і необхідне для того, щоб ворог не досяг своїх цілей

Російські війська не припиняють спроб прориву українського кордону в Сумській області, зосереджуючи атаки в районах населених пунктів Новеньке та Журавка. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону «Єдині новини», інформує «Главком».

«Це переважно по напрямку населених пунктів Новеньке та Журавка, де фіксується найбільше таких спроб. Але наші воїни роблять все можливе і необхідне для того, щоб ворог не досяг своїх цілей. Адже знищують ці групи як після перетину кордону, так ще й на підступах до нашого держаного рубежа», – сказав Демченко.

Речник ДПСУ припустив, що росіяни намагатимуться розширювати напрямки наступів штурмових груп.

«Це той напрямок, де ворог вже довгий час тримає значні свої сили та засоби, це фактично в межах Курської області, де він концентрував свої сили, намагаючись вибити наші підрозділи», – підсумував речник.

До слова, Росія стикається з глибокими військовими та економічними труднощами, які ставлять під сумнів її здатність продовжувати повномасштабну війну в Україні. Аналітики звернули увагу, що армія РФ зазнала значних втрат (зокрема, понад 4 тис. танків за словами генерала Каволі), а якість новобранців низька. При цьому російська економіка страждає, оскільки ресурси переорієнтовуються на оборонний сектор, залишаючи цивільну економіку в занепаді.