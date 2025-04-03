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Прикордонники уразили два дороговартісні російські комплекси спостереження

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Прикордонники уразили два дороговартісні російські комплекси спостереження
Аеророзвідники ДПСУ уразили комплекси «Муром-П» та Муром-М»
фото: скріншот з відео

Комплекси «Муром» ворог активно використовує вздовж лінії фронту для спостереження за українськими позиціями

Пілоти ударних дронів 105 прикордонного загону імені князя Володимира Великого продовжують ефективно працювати по ворожих цілях. Цього разу під прицілом опинилися російські засоби спостереження «Муром-П» та Муром-М». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Зазначається, що ці комплекси ворог активно використовує вздовж лінії фронту для спостереження за українськими позиціями. Саме тому їхнє знищення українськими прикордонниками має важливе значення для послаблення можливостей розвідки противника.

«Там, де працюють українські прикордонники, жодна ворожа камера не залишиться цілою! Влучний удар – і ворог знову сліпне. Продовжуємо знищувати окупантів та їхні засоби стеження!», – наголошують прикордонники.

Зауважимо, що орієнтовна вартість одного такого комплексу складає $50 тис.

Раніше оператори 413-го батальйону «Рейд» СБС виявили та знищили російський «Муром-П» – автономний мобільний комплекс тепловізійного відеоспостереження. Військові зауважили, що комплекс забезпечував окупантам цілодобове відеоспостереження на відстані до 10 км удень і до 4 км уночі. 

Також Сили оборони України знищили колону російської бронетехніки на Новопавлівському напрямку. Оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця» оприлюднило відео від 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

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Теги: Держприкордонслужба військова техніка росіяни

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