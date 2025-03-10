Прикордонники перевірятимуть мету поїздки митців та медійників під час перетину кордону

Працівники ДПСУ можуть відмовити у виїзді, якщо особа направляється на захід без дозволу Мінкульту

Працівники Державної прикордонної служби перевірятимуть мету поїздки митців та медійників при перетині кордону на виїзд з України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

«Наші інспектори перевірятимуть лист-клопотання від Міністерства культури, яке має надійти до адміністрації Державної прикордонної служби щодо конкретної особи. Це має бути обов'язково запрошення від приймаючої сторони, куди планують їхати ці представники. Ну і власне, це також обов'язково військово-обліковий документ з відповідними відмітками територіальних центрів комплектування. І, звісно, паспортні документи, які перевірятимуть прикордонники безпосередньо в пункті пропуску. Окрема умова – це підтвердження мети поїздки», – зазначив Демченко.

У разі, якщо буде встановлено, що особа направляється на захід, для участі в якому Міністерство культури та стратегічних комунікацій не надавало дозвіл на перетин кордону, то людині можуть відмовити у виїзді.

«Я не буду розкривати всіх моментів щодо перевірки мети поїздки. Але прикордонники, які можуть взаємодіяти з усіма напрямками, щоб перевірити, чи дійсно відбувається захід і чи була особа запрошена на нього, також можуть запитати саму людину про її плани за межами України під час цього заходу. На основі цієї інформації та всіх отриманих даних буде визначено, чи підтверджується мета поїздки», – каже він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів врегулював питання виїзду військовозобов’язаних митців та медійників за кордон. 4 березня уряд ухвалив постанову для створення правових підстав для тимчасового виїзду за межі України чоловіків призовного віку, які працюють у сфері культури, кінематографії, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері.

Документ визначає категорії людей, які можуть отримати дозвіл на виїзд та процедуру отримання листа-сприяння для виїзду, регулює перелік необхідних документів і строки перебування за кордоном.

Як відомо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій призупиняло видачу листів-сприяння до Державної прикордонної служби України для виїзду митців та медійників за межі України.