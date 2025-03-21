Влада засекретила дані про те, скільки артистів втекли з України під час війни

Прикордонники заявили, що вони не зобов’язані вести перелік тих, хто залишив Україну «з кінцями»

Мінкульт посилається на прикордонників, а ті запевняють, що не ведуть обліку «неповернених»

Органи влади не оприлюднюють інформацію щодо кількості діячів культури та журналістів, які після початку повномасштабного вторгнення отримали дозвіл на виїзд, залишили Україну і не повернулися. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Стежкою Потапа, або Куди зникають артисти? Переполох у Мінкульті».

«Главком» звернувся до Міністерства культури та стратегічних комунікацій з проханням надати перелік військовозобовʼязаних митців та медійників, які на підставі листів відомства виїхали з України і не повернулися, починаючи з 24 лютого 2022 року. Заступник міністра Андрій Наджос переадресував цей запит Адміністрації Державної прикордонної служби. Проте прикордонники заявили, що вони не зобов’язані вести перелік осіб, які покинули Україну «з кінцями».

Чиновники засекретили офіційні дані про артистів та медійників, які не повернулися з-за кордону під час війни

У коментарі «Главкому» перший заступник міністра культури та інформаційної політики, тимчасово виконувач обов’язків міністра у 2023-2024 роках Ростислав Карандєєв зазначив, що Держприкордонслужба може володіти точною статистикою артистів-виікачів призовного віку. Він посилався на «конкретний приклад»: за словами Карандєєва, під час поїздки з гастролями національних колективів у кількості 50 осіб із-за кордону не поверталися, у середньому, три-п’ять членів колективу.

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Посадовець додав, що митці, які у перші роки великої війни виїздили за кордон, мали два завдання. По-перше, кожен з українських артистів повинен був донести до іноземної аудиторії правдиву інформацію про напад Росії та про наслідки війни. По-друге, виступи співаків мали спонукати іноземців співчувати Україні та підтримувати її, у тому числі на рівні урядів різних країн.

«Главком» повідомляв, що Кабінет міністрів врегулював питання виїзду військовозобов’язаних митців та медійників за кордон. 4 березня уряд ухвалив постанову для створення правових підстав для тимчасового виїзду за межі України чоловіків призовного віку, які працюють у сфері культури, кінематографії, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері.

Документ визначає категорії людей, які можуть отримати дозвіл на виїзд та процедуру отримання листа-сприяння для виїзду, регулює перелік необхідних документів і строки перебування за кордоном.

Раніше стало відомо, що працівники Державної прикордонної служби перевірятимуть мету поїздки митців та медійників під час перетину кордону на виїзд з України. Якщо вони з’ясують, що особа направляється на захід, для участі в якому Міністерство культури та стратегічних комунікацій не надавало дозвіл на перетин кордону, то можуть відмовити такій людині у виїзді.