Влада засекретила дані про те, скільки артистів втекли з України під час війни
Мінкульт посилається на прикордонників, а ті запевняють, що не ведуть обліку «неповернених»
Органи влади не оприлюднюють інформацію щодо кількості діячів культури та журналістів, які після початку повномасштабного вторгнення отримали дозвіл на виїзд, залишили Україну і не повернулися. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Стежкою Потапа, або Куди зникають артисти? Переполох у Мінкульті».
«Главком» звернувся до Міністерства культури та стратегічних комунікацій з проханням надати перелік військовозобовʼязаних митців та медійників, які на підставі листів відомства виїхали з України і не повернулися, починаючи з 24 лютого 2022 року. Заступник міністра Андрій Наджос переадресував цей запит Адміністрації Державної прикордонної служби. Проте прикордонники заявили, що вони не зобов’язані вести перелік осіб, які покинули Україну «з кінцями».
У коментарі «Главкому» перший заступник міністра культури та інформаційної політики, тимчасово виконувач обов’язків міністра у 2023-2024 роках Ростислав Карандєєв зазначив, що Держприкордонслужба може володіти точною статистикою артистів-виікачів призовного віку. Він посилався на «конкретний приклад»: за словами Карандєєва, під час поїздки з гастролями національних колективів у кількості 50 осіб із-за кордону не поверталися, у середньому, три-п’ять членів колективу.
Посадовець додав, що митці, які у перші роки великої війни виїздили за кордон, мали два завдання. По-перше, кожен з українських артистів повинен був донести до іноземної аудиторії правдиву інформацію про напад Росії та про наслідки війни. По-друге, виступи співаків мали спонукати іноземців співчувати Україні та підтримувати її, у тому числі на рівні урядів різних країн.
«Главком» повідомляв, що Кабінет міністрів врегулював питання виїзду військовозобов’язаних митців та медійників за кордон. 4 березня уряд ухвалив постанову для створення правових підстав для тимчасового виїзду за межі України чоловіків призовного віку, які працюють у сфері культури, кінематографії, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері.
Документ визначає категорії людей, які можуть отримати дозвіл на виїзд та процедуру отримання листа-сприяння для виїзду, регулює перелік необхідних документів і строки перебування за кордоном.
Раніше стало відомо, що працівники Державної прикордонної служби перевірятимуть мету поїздки митців та медійників під час перетину кордону на виїзд з України. Якщо вони з’ясують, що особа направляється на захід, для участі в якому Міністерство культури та стратегічних комунікацій не надавало дозвіл на перетин кордону, то можуть відмовити такій людині у виїзді.
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