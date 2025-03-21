Головна Країна Культура
search button user button menu button

Влада засекретила дані про те, скільки артистів втекли з України під час війни

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
google social img telegram social img facebook social img
Влада засекретила дані про те, скільки артистів втекли з України під час війни
Прикордонники заявили, що вони не зобов’язані вести перелік тих, хто залишив Україну «з кінцями»
фото з відкритих джерел

Мінкульт посилається на прикордонників, а ті запевняють, що не ведуть обліку «неповернених»

Органи влади не оприлюднюють інформацію щодо кількості діячів культури та журналістів, які після початку повномасштабного вторгнення отримали дозвіл на виїзд, залишили Україну і не повернулися. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Стежкою Потапа, або Куди зникають артисти? Переполох у Мінкульті».

«Главком» звернувся до Міністерства культури та стратегічних комунікацій з проханням надати перелік військовозобовʼязаних митців та медійників, які на підставі листів відомства виїхали з України і не повернулися, починаючи з 24 лютого 2022 року. Заступник міністра Андрій Наджос переадресував цей запит Адміністрації Державної прикордонної служби. Проте прикордонники заявили, що вони не зобов’язані вести перелік осіб, які покинули Україну «з кінцями».

Влада засекретила дані про те, скільки артистів втекли з України під час війни фото 1
Влада засекретила дані про те, скільки артистів втекли з України під час війни фото 2
Чиновники засекретили офіційні дані про артистів та медійників, які не повернулися з-за кордону під час війни
Чиновники засекретили офіційні дані про артистів та медійників, які не повернулися з-за кордону під час війни

У коментарі «Главкому» перший заступник міністра культури та інформаційної політики, тимчасово виконувач обов’язків міністра у 2023-2024 роках Ростислав Карандєєв зазначив, що Держприкордонслужба може володіти точною статистикою артистів-виікачів призовного віку. Він посилався на «конкретний приклад»: за словами Карандєєва, під час поїздки з гастролями національних колективів у кількості 50 осіб із-за кордону не поверталися, у середньому, три-п’ять членів колективу.

Завдяки «листам сприяння» Мінкульту чимало військовозобов’язаних чоловіків втекло з країни
Завдяки «листам сприяння» Мінкульту чимало військовозобов’язаних чоловіків втекло з країни
витяг із судового реєстру

Посадовець додав, що митці, які у перші роки великої війни виїздили за кордон, мали два завдання. По-перше, кожен з українських артистів повинен був донести до іноземної аудиторії правдиву інформацію про напад Росії та про наслідки війни. По-друге, виступи співаків мали спонукати іноземців співчувати Україні та підтримувати її, у тому числі на рівні урядів різних країн.

«Главком» повідомляв, що Кабінет міністрів врегулював питання виїзду військовозобов’язаних митців та медійників за кордон. 4 березня уряд ухвалив постанову для створення правових підстав для тимчасового виїзду за межі України чоловіків призовного віку, які працюють у сфері культури, кінематографії, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері.

Документ визначає категорії людей, які можуть отримати дозвіл на виїзд та процедуру отримання листа-сприяння для виїзду, регулює перелік необхідних документів і строки перебування за кордоном.

Раніше стало відомо, що працівники Державної прикордонної служби перевірятимуть мету поїздки митців та медійників під час перетину кордону на виїзд з України. Якщо вони з’ясують, що особа направляється на захід, для участі в якому Міністерство культури та стратегічних комунікацій не надавало дозвіл на перетин кордону, то можуть відмовити такій людині у виїзді.

Читайте також:

Теги: Держприкордонслужба Україна артист кордон Міністерство культури

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аналітики, політики та політологи ламають собі голову що буде далі з Трампом
Загадка Трампа. Президентом США керує переляк?
7 березня, 10:00
Чотири сценарії забезпечення миру в Україні: аналіз Voice of America
Чотири сценарії забезпечення миру в Україні: аналіз Voice of America
23 лютого, 00:46
Ексдиректор ЦРУ генерал Девід Петреус
Трансформацією того, як ведеться війна, керує Україна – генерал Петреус
22 лютого, 03:32
У лютому попит на «електрички» скоротився взагалі на 37%
За лютий український авторинок знизився на 20%
4 березня, 20:11
Польський депутат Пшемислав Чарнек та посол України в Польщі влаштували суперечку в Х
Посол України дорікнув польському політику за слова, що Зеленський «був як дурень» у США
3 березня, 13:28
У понеділок ціни на нафту впали приблизно на 2%, досягнувши мінімуму за 12 тижнів
Ціни на нафту падають після призупинення військової допомоги Україні
4 березня, 06:57
Юлія Данкова
Фіндиректорка «Метінвесту» ввійшла до п’ятірки кращих у країні новини компаній
5 березня, 18:12
Умєров: Зараз Росія знову поширює пропаганду, але ми продовжуємо активну оборону
Умєров запевнив, що жоден український підрозділ не потрапив в оточення на Курщині
17 березня, 03:58
Пошкоджений будинок у Чернігові
Влучання «шахеда» у будинок та розмова Рубіо з Лавровим: головне за ніч
16 березня, 06:32

Культура

Влада засекретила дані про те, скільки артистів втекли з України під час війни
Влада засекретила дані про те, скільки артистів втекли з України під час війни
У Харкові відновлено друкарню «Фактор-Друк», яку знищили окупанти
У Харкові відновлено друкарню «Фактор-Друк», яку знищили окупанти
Ліні Костенко – 95 років. Цікаві факти про геніальну поетесу
Ліні Костенко – 95 років. Цікаві факти про геніальну поетесу
«Території А» – 30 років. Таємниці першої української фабрики зірок
«Території А» – 30 років. Таємниці першої української фабрики зірок
Шерон Стоун показала картину українського митця, яка стоїть у неї вдома (відео)
Шерон Стоун показала картину українського митця, яка стоїть у неї вдома (відео)
На Миколаївщині бійці тероборони рили окопи і натрапили на сенсаційну археологічну знахідку
На Миколаївщині бійці тероборони рили окопи і натрапили на сенсаційну археологічну знахідку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Помста за Крупу. Лікарі ліквідованих МСЕК пішли у контрнаступ
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 березня 2025
34K
У мережі розгорається скандал навколо наукового керівника дисертації Усика
32K
Ліна Костенко відзначила ювілей та отримала подарунок від Буданова (фото)
14K
Ірина Білик перервала ювілейний тур через складну хворобу: стали відомі деталі

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
Вчора, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua