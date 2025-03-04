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Речник ДПСУ повідомив, на скільки поменшало спроб незаконного перетину кордону

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Речник ДПСУ повідомив, на скільки поменшало спроб незаконного перетину кордону
Спроби незаконного перетину є безпосередньо у пунктах пропуску
фото з відкритих джерел

Основними напрямками незаконних перетинів залишаються кордон з Румунією та Молдовою

Протягом лютого 2025 року кількість спроб незаконного перетину кордону значно знизилася порівняно із січнем, а в порівнянні з липнем 2024 року – приблизно на 50%. Як інформує «Главком» , про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі «Ми-Україна».

За його словами, спроби незаконного перетину кордону продовжують фіксуватися, але їхня динаміка демонструє поступове зниження. У лютому кількість затриманих порушників була значно меншою, ніж у січні, а порівняно з липнем минулого року – близько на 50%. 

«Але на жаль є і продовжують окремі громадяни намагатись незаконно перетнути кордон, більше таких випадків поза межами пунктів пропуску, хоча й у напрямку де можна легально перетинати кордон, тобто по пунктах пропуску такі спроби також фіксуються, але вони там вкрай незначні це може бути один, два близько п'яти осіб», – розповів Демченко.

Він також зазначив, що особи на пропускних пунктах використовують підроблені документи або сфальшовані підстави для виїзду. 

Основними напрямками незаконних перетинів залишаються кордон з Румунією та Молдовою. 

«Тому наша задача, продовжувати, як затримувати порушників, так і  викривати схеми, викривати ці злочинні організовані групи, які обіцяють людям сприянні, які намагаються людям допомогти у такий незаконній мандрівці ну й власне на цьому намагаються збагатитися», – наголосив речник.

До слова, раніше Демченко казав, що є спроби незаконного перетину і безпосередньо у пунктах пропуску. Тут вже найбільше випадків – на кордоні із Польщею. Демченко наголосив, що там найбільший пасажиропотік.

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Теги: прикордонники Держприкордонслужба Україна кордон Андрій Демченко ухилянти військовозобов'язаний

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