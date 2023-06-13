Бояться диверсій: росіяни посилили контроль проїзду по Кримському мосту

Посилений контроль пов'язаний зі збільшенням діяльності українського підпілля на півострові

Окупанти проводять ретельні перевірки особистих документів, транспортних засобів та документів тих, хто їде Кримським мостом

Росія посилює контроль проїзду громадян по Керченському (Кримському) мосту до окупованого Криму. Про це повідомляє спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

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За словами Назарова, такий контроль пов'язаний зі збільшенням діяльності українського підпілля на півострові. Це стало причиною того, що противник посилив заходи безпеки на пунктах в'їзду на незаконно збудований Керченський міст.

Там окупанти проводять більш ретельні перевірки особистих документів, транспортних засобів та документів на них.

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«Як зазначає центр нацспротиву, зазвичай окупанти перевіряють історію браузера та підписки каналів у соцмережах Viber та Telegram. Також окупантів цікавить, чи встановлений на телефоні VPN, аби обходити блокування українських сайтів», – пише Назаров.

Нагадаємо, що росіяни у тимчасово окупованому Криму розглядають сценарій виведення з ладу підприємства «Кримський титан» на випадок відступу і втечі з півострова. Як повідомлялося, російські інженерні підрозділи мінують цехи підприємства «Кримський титан» у тимчасово окупованому Армянську на півночі Кримського півострова. Вибух може спричинити техногенну катастрофу.

Як повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, росіяни готуються до втечі з Криму, адже підрив росіянами Каховської ГЕС може позбавити мешканців півострова питної води.

До слова, Кримський міст затріщав по швах. На опорах мосту пішли тріщини.