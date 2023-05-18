США проаналізують ефективність санкцій проти Росії

За даними аналітиків, санкціями зловживають, ними важко керувати та їх майже неможливо скасувати після введення

Економісти США проаналізують побічні збитки країни-агресорки Росії від санкцій до їх введення та після

Залучені Мінфіном США економісти дослідять побічні збитки країни-агресорки Росії від санкцій до їх введення та після, щоб з'ясувати, чи слід їх скоригувати. Про це повідомляє Bloomberg.

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Зазначено, що Сполучені штати значно розширили застосування санкцій після терактів 11 вересня, а вторгнення Росії до України на початку 2022 року спровокувало масштабну кампанію фінансових покарань, оскільки США та їхні союзники прагнули обмежити можливості президента Володимира Путіна продовжувати фінансувати війну.

За даними аналітиків, санкціями зловживають, ними важко керувати та їх майже неможливо скасувати після введення. У звіті Центру економічних та політичних досліджень основна увага приділялася людським витратам санкцій, і було виявлено, що вони значно погіршують умови життя цільових країн.

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За словами заступника міністра фінансів боротьби з тероризмом та фінансовою розвідкою Браяна Нельсона, міністерство віддане вивченню наслідків санкцій для своїх цілей, а також їх впливу на партнерів та союзників.

Нагадаємо, 16 травня Комітет у закордонних справах Палати представників США підтримав проєкт резолюції H.Res.81 «Щодо заклику до президента підтримати створення Спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України». Документ буде відправлений зі схвальною рекомендацією на загальне голосування Палати представників.

До слова, США готові підтримати ініціативи щодо мирного врегулювання вторгнення Росії в Україну від інших країн, якщо їх схвалить українська сторона. Мирна ініціатива має бути заснована на формулі миру президента Володимира Зеленського, яку він представив у листопаді 2022 року. У ній 10 пунктів, серед яких повернення Україні територій у межах 1991 року та виплата репарацій.