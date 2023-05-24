Ердоган пояснив, чому не вводить санкції проти Росії
Ердоган заявив, що підтримує з російським диктатором «добрі стосунки»
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що не вводитиме санкції проти Росії у разі свого переобрання на посаду глави держави. Відмова від санкцій, за його словами, дозволяє Анкарі виступати посередником між Росією та Україною. Про це повідомляє Anadolu.
Під час виступу на мітингу у провінції Сівас турецький лідер зазначив, що підтримує з російським диктатором Володимиром Путіним «добрі стосунки».
Так Ердоган відреагував на заяву його головного опонента на президентських виборах Кемаля Киличдароглу про те, що той має намір у разі перемоги на виборах приєднатися до західних санкцій проти РФ і керівника Кремля.
«Ви абсолютно не знаєтесь на політиці, пане Кемаль, йдіть на відпочинок. У світі так не роблять політику», – сказав чинний президент.
Він заявив, що Туреччина підтримує і підтримуватиме контакти з усіма країнами світу якнайкраще. Крім того, завдяки цьому фактору Анкара може бути посередником між РФ та Україною.
«Бо це ось так з Америкою, Росією та всіма країнами заходу... Якщо Туреччина є посередником у російсько-українській війні, то це не пересічна подія. Якщо Туреччина возить чорноморське зерно усьому світу», – пояснив він свою позицію.
Нагадаємо, Ердоган висловив упевненість у рекордній підтримці його кандидатури на виборах 28 травня і закликав громадян Туреччини не довіряти політикам, які виступають із діаметрально протилежними заявами.
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