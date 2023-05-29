У Росії спалахнула масштабна пожежа (фото)
Є загроза розповсюдження вогню на два склади
У понеділок, 29 травня, рано-вранці у Росії виникла чергова масштабна пожежа.
Цього разу горить склад із дошками та брусом на площі 2,6 тис. кв. м у Челябінську. МНС Росії повідомляє, що вогонь вже локалізовано.
«Рано-вранці понеділка надійшло повідомлення про займання складу пиломатеріалів у Челябінську на вулиці Єнісейська. Після прибуття підрозділів встановлено, що відбувається горіння готової продукції (дошки, брус), покладеної у штабелі на відкритому майданчику», – уточнили в пресслужбі ГУ МНС РФ по Челябінській області.
За даними відомства, постраждалих під час пожежі немає.
При цьому пожежники повідомили про загрозу розповсюдження вогню на два склади.
Як повідомлялося, 26 травня у російському Ростові-на-Дону сталася велика пожежа на складі з пряжею.
Минулого тижня у будівлі міністерства оборони Росії у Москві сталася пожежа.
Раніше у Арамілі Свердловської області РФ вирувала сильна пожежа на заводі.
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