У Росії спалахнула масштабна пожежа (фото)

Є загроза розповсюдження вогню на два склади

У понеділок, 29 травня, рано-вранці у Росії виникла чергова масштабна пожежа.

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Цього разу горить склад із дошками та брусом на площі 2,6 тис. кв. м у Челябінську. МНС Росії повідомляє, що вогонь вже локалізовано.

«Рано-вранці понеділка надійшло повідомлення про займання складу пиломатеріалів у Челябінську на вулиці Єнісейська. Після прибуття підрозділів встановлено, що відбувається горіння готової продукції (дошки, брус), покладеної у штабелі на відкритому майданчику», – уточнили в пресслужбі ГУ МНС РФ по Челябінській області.

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За даними відомства, постраждалих під час пожежі немає.

При цьому пожежники повідомили про загрозу розповсюдження вогню на два склади.

Як повідомлялося, 26 травня у російському Ростові-на-Дону сталася велика пожежа на складі з пряжею.

Минулого тижня у будівлі міністерства оборони Росії у Москві сталася пожежа.

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Раніше у Арамілі Свердловської області РФ вирувала сильна пожежа на заводі.