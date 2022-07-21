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    Думки вголос

    Хто реально може гарантувати існування України

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
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    Поки поруч існує московія, українці мають бути готові до війни - Хто реально може гарантувати існування України
    Поки поруч існує московія, українці мають бути готові до війни
    фото: ЗСУ

    Наша держава має серйозно мілітаризуватись

    Наше, українське, цивілізаційне протистояння з ординською імперією триває століттями і буде продовжуватися до повної ліквідації ворожого державного утворення.

    2014, 2022 – це етапи багатостолітньої Війни…

    «Скільки будуть тривати сучасні битви з віковічним ворогом? Як довго буде проходити «гаряча фаза»? Коли буде «мир»? – сказати неможливо. Все – у руках Божих і наших.

    Переконаний в одному – для Перемоги українцям потрібна цілковита мілітаризація свідомості суспільства, трансформація економіки, позбавлення від колоніальних російських ланцюгів, відновлення традицій національно-визвольної боротьби, підготовка молодого покоління до тривалого протистояння з зовнішніми та внутрішніми ворогами…

    Восени минулого року з Головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Валерієм Залужним обговорювали тему створення і становлення державницької парамілітарної молодіжної організації, яка могла б стати головним кадровим резервом Сил Оборони України…

    Ця ідея була добре сприйнята, але широкомасштабне вторгнення кремлівської орди не дало можливості її реалізувати.

    Дуже сподіваюсь, що існуюча влада зрозуміє необхідність творення нового покоління воїнів-українців.

    Що знайдуться люди та ресурси, які в умовах Війни зможуть розгорнути державницьку Організацію Ідеї та Чину. Організацію, яка буде культивувати ідеологію украінського національного державотворення та готувати молодих людей до жертовного служіння Богу, Нації, Державі.

    Така стратегічно-важлива державна напіввійськова структура може стати реальним гарантом існування Держави Україна протягом століть…

    Бо нам, українцям, треба розраховувати не на добрих людей у світі, а на свої власні сили та потенціал.

    Перемога буде за нами!

    Слава Україні!

    Джерело: блог Дмитра Яроша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна держава Україна влада окупація #stoprussia
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    Хто реально може гарантувати існування України