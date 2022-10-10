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Британська розвідка пояснила, чому рашисти атакують Бахмут

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, чому рашисти атакують Бахмут
фото з відкритих джерел

За останній тиждень російські війська просунулися до 2 км у бік Бахмута

Росія, як і раніше, приділяє першорядну увагу власним наступальним операціям у районі міста Бахмут. Українські війська ведуть наступ як на північному сході, так і на півдні. Про це йдеться в огляді міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

За останній тиждень російські війська просунулися до 2 км у бік Бахмута за двома напрямками, наближаючись до прориву у місто, яке сильно постраждало від обстрілів. До російських сил, вочевидь, входили підрозділи приватної військової компанії Вагнера, у тому числі персонал, нещодавно набраний із російських в'язниць.

«Триваючі зусилля Росії щодо подальшого завзятого наступу на Донбас на тлі серйозних загроз на її оперативних флангах підкреслюють необхідність досягнення оперативного успіху, а також підкреслюють негнучкий оперативний план, який досі підривав її плани», – стверджується в огляді.

Нагадаємо, сьогодні у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серії вибухів: після восьмої і після девʼятої ранку. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі.

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Теги: війна британська розвідка розвідка рашисти наступ місто Донбас Бахмут

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