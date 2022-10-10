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Обстріли Донеччини: за добу загинуло троє цивільних

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріли Донеччини: за добу загинуло троє цивільних
фото: Генштаб

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Протягом 9 жовтня російські загарбники вбили троє мирних жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«За 9 жовтня росіяни вбили троє мирних жителів Донеччини: Двоє у Сіверську та одного у Слов'янську. Ще семеро людей отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

Обстріли Донеччини: за добу загинуло троє цивільних фото 1

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, триває 229-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. 

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Теги: ворог поранення росіяни Донеччина

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