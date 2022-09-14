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З’явилося відео, де власник «Вагнера» вербує в'язнів для війни в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
З’явилося відео, де власник «Вагнера» вербує в'язнів для війни в Україні
Пригожин шукає найманців для війни в Україні
фото ілюстративне

Ув’язненим, які згодяться воювати, Росія обіцяє помилування

У мережі з'явилося відео, на якому чоловік, схожий на главу ПВК «Вагнера» Євгенія Пригожина, вербує ув'язнених однієї з російських колоній для участі у війні.

«Я представник приватної військової компанії, ПВК «Вагнера» ​​називається. Війна важка, на всякі там чеченські і близько не схожа», – каже чоловік на відео.

Чоловік на відео розповідає, що мінімальний вік людей, яких беруть для служби – 22 роки. Якщо молодший – потрібен папірець від найближчих родичів, що вони не проти. Максимальний вік – умовно 50 років, але якщо претендент «міцний» і має гарне здоров'я, то беруть незалежно від віку. 

Далі чоловік розповідає, що ув'язнені вже раніше воювали з ним. За його словами, 40 осіб із Санк-Петербургу штурмували Вуглегірську ТЕС, «зайшли в окопи противника і вирізали там всіх ножами», при цьому з кримінальників загинули тільки троє. Тим ув'язненим, які залишаться живими під час участі у бойових діях, схожий на Пригожина чоловік обіцяє помилування.

«Довше за півроку йдіть додому, отримавши помилування. Ті, хто хоче залишитись з нами, залишаються з нами. Тому варіантів повернуться на зону немає жодних. Тим, хто приїжджає і в перший день каже «кудись я не туди потрапив» ми робимо позначку «дезертир», і після цього слідує розстріл», – сказав він.

Наприкінці промови чоловік пропонує всім, хто хоче записатися в ПВК, вишикуватися в чергу на співбесіду.

Нагадаємо, раніше самі ув’язнені розповідали, що Пригожин особисто пропонує звільнення через пів року за участь у військових діях в Україні.

Теги: ПВК Вагнера в'язниця війна росія

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