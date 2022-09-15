Аналітики ISW оцінили роль власника «Вагнера» у російській «спецоперації»

Пригожин запроваджує сталінський метод, який дозволяє Кремлю уникнути загальної мобілізації

Власник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин утверджується як обличчя російської «спецоперації» в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 14 вересня Пригожин виступив із промовою про вербування, оголосивши, що російські полонені беруть участь у війні з 1 липня, коли вони сприяли захопленню Вуглегірської ТЕС.

Російські блогери зазначають, що Пригожин запроваджує сталінський метод, який дозволяє Кремлю уникнути наказу про загальну мобілізацію, яка може розпалити соціальну напругу в російському суспільстві.

Аналітики ISW звертають увагу на те, що блогери постійно вихваляли успіхи Пригожина в Україні, а деякі навіть казали, що він повинен замінити міністра оборони Росії Сергія Шойгу, якого кремлівські експерти звинувачують у поразці Росії у Харківській області.

«Пригожин є близькою довіреною особою Путіна, і його відносини з блогерами можуть допомогти зберегти підтримку воєнних зусиль Кремля, водночас викидаючи Шойгу та міністерство оборони Росії за поразку в Харківській області», – йдеться у матеріалі ISW.

Ключові висновки ISW за 14 вересня:

Фінансист Wagner Group Євген Пригожин утверджується як обличчя російської «спецоперації» в Україні.

Ймовірно, російські війська націлилися на українську гідротехнічну інфраструктуру в Дніпропетровській області, щоб перешкодити Україні перетинати річку Інгулець.

Український контрнаступ на сході Харківської області продовжує деградувати російські сили та загрожувати російській артилерії та ППО.

Російські та українські джерела повідомили про наземні атаки українських військ на півночі Херсонської області, західній частині Херсонської області та на північному заході від Херсона, але не повідомили про серйозні успіхи.

Російські війська продовжували наземні атаки навколо Бахмута та на північний захід і південний захід від міста Донецьк.

Фінансування добровольчих батальйонів, ймовірно, створює фінансове навантаження на російські міста та області.

Російська окупаційна влада відключила мобільний Інтернет в окупованій Луганській області 14 вересня, ймовірно, щоб зберегти російську оперативну безпеку та краще контролювати інформаційне середовище, оскільки російські війська, окупаційні чиновники та колаборанти тікають зі щойно звільненої Харківської області до Росії та територій, контрольованих Росією.

Раніше повідомлялося, що приватна військова компанія (ПВК) «Вагнера» вже завербувала понад тисячу ув'язнених щонайменше у 17 російських колоніях для відправлення на війну проти України.

З'явилося відео, як Пригожин вербує ув'язнених однієї з російських колоній для участі у війні.

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