«Кухар Путіна» прокоментував вербовку зеків на війну з Україною

Пригожин прокоментував участь ПВК Вагнера у війні в Україні

Бізнесмен Євген Пригожин, який вважається власником ПВК Вагнера, прокоментував вербування ув'язнених для участі у війні в Україні. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Пригожин порадив ув'язненим, які не хочуть йти на війну з Україною, відправити на фронт своїх дітей.

«Безумовно, якби я був ув'язненим, я мріяв би влитися в цей дружний колектив, щоб мати можливість не лише спокутувати борг перед Батьківщиною, а й віддати його з лишком. І остання ремарка: ті, хто не хочуть, щоби воювали ПВК, ув'язнені, хто міркує на цю тему, хто нічого не хоче робити і в принципі кому ця тема не подобається, дітей своїх на фронт відправте. Або ПВК і зеки, або ваші діти – вирішуйте самі», – повідомив він.

Також Пригожин прокоментував участь ПВК Вагнера у війні в Україні. Він заявив, що «група невідомих осіб, яких, природно для всіх нас, там немає, чудово воює на бахмутському напрямку».

Нагадаємо, 14 вересня у мережі з'явилося відео, на якому чоловік, схожий на главу ПВК «Вагнера» Євгенія Пригожина, вербує ув'язнених однієї з російських колоній для участі у війні.

Чоловік розповідає, що ув'язнені вже раніше воювали з ним. За його словами, 40 осіб із Санк-Петербургу штурмували Вуглегірську ТЕС, «зайшли в окопи противника і вирізали там всіх ножами», при цьому з кримінальників загинули тільки троє. Тим ув'язненим, які залишаться живими під час участі у бойових діях, схожий на Пригожина чоловік обіцяє помилування.

Раніше самі ув’язнені розповідали, що Пригожин особисто пропонує звільнення через пів року за участь у військових діях в Україні.