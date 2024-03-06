Орбан обговорить із Трампом закінчення війни РФ проти України – Bloomberg

Автори видання пишуть, що «Орбан намагається вислужитися перед Трампом, розглядаючи його повернення в Білий дім як спосіб полегшити дипломатичну ізоляцію Угорщини»

Міністр закордонних справ Угорщини не вірить, що «Київ може перемогти Росію»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче обговорити, як припинити війну Росії проти України цього тижня з колишнім президентом США Дональдом Трампом у Флориді. Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто, передає Bloomberg.

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За його словами, зустріч із Трампом також буде зосереджена на двосторонніх зв’язках між Угорщиною та США.

Автори видання пишуть, що «Орбан намагається вислужитися перед Трампом, розглядаючи його повернення в Білий дім як спосіб полегшити дипломатичну ізоляцію Угорщини після того, як суперечки з союзниками по НАТО та ЄС спричинили тиск з боку адміністрації Байдена та групи двопартійних законодавців США».

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«Хоча Орбан закликав до негайного припинення вогню, він не запропонував жодних інших планів щодо припинення війни, яка триває вже третій рік», – зауважили на сайті інформаційного агентства.

Сіярто не вірить, що «Київ може перемогти Росію», а «Росія може перемогти весь Захід», тому, на його думку, переговори про припинення війни неминучі.

Нагадаємо, Орбан їде на зустріч до Трампа.

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що наступні президентські вибори в США цього року і голосування до Європейського парламенту в червні матимуть вирішальне значення, оскільки консерватори в Європі та США повинні боротися разом, щоб «відвоювати» інститути у Вашингтоні та Брюсселі у лібералів, які, за словами Орбана, загрожують західній цивілізації.

Стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан покладає надії на повернення у крісло президента США Дональда Трампа. Нібито це є «єдиним серйозним шансом» для припинення війни РФ в Україні. Таку думку очільник угорського уряду висловив на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині.