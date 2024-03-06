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Орбан обговорить із Трампом закінчення війни РФ проти України – Bloomberg

Катерина Іванова
glavcom.ua
Орбан обговорить із Трампом закінчення війни РФ проти України – Bloomberg
Автори видання пишуть, що «Орбан намагається вислужитися перед Трампом, розглядаючи його повернення в Білий дім як спосіб полегшити дипломатичну ізоляцію Угорщини» 
фото: Mittel Consulting

Міністр закордонних справ Угорщини не вірить, що «Київ може перемогти Росію»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче обговорити, як припинити війну Росії проти України цього тижня з колишнім президентом США Дональдом Трампом у Флориді. Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто, передає Bloomberg. 

За його словами, зустріч із Трампом також буде зосереджена на двосторонніх зв’язках між Угорщиною та США.

Автори видання пишуть, що «Орбан намагається вислужитися перед Трампом, розглядаючи його повернення в Білий дім як спосіб полегшити дипломатичну ізоляцію Угорщини після того, як суперечки з союзниками по НАТО та ЄС спричинили тиск з боку адміністрації Байдена та групи двопартійних законодавців США». 

«Хоча Орбан закликав до негайного припинення вогню, він не запропонував жодних інших планів щодо припинення війни, яка триває вже третій рік», – зауважили на сайті інформаційного агентства.

Сіярто не вірить, що «Київ може перемогти Росію», а «Росія може перемогти весь Захід», тому, на його думку, переговори про припинення війни неминучі.

Нагадаємо, Орбан їде на зустріч до Трампа.

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що наступні президентські вибори в США цього року і голосування до Європейського парламенту в червні матимуть вирішальне значення, оскільки консерватори в Європі та США повинні боротися разом, щоб «відвоювати» інститути у Вашингтоні та Брюсселі у лібералів, які, за словами Орбана, загрожують західній цивілізації.

Стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан покладає надії на повернення у крісло президента США Дональда Трампа. Нібито це є «єдиним серйозним шансом» для припинення війни РФ в Україні. Таку думку очільник угорського уряду висловив на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині.

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Теги: росія міністр вибори Віктор Орбан переговори Дональд Трамп

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