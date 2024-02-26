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Голова СБУ прокоментував атаки на нафтопереробні заводи в Росії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Голова СБУ прокоментував атаки на нафтопереробні заводи в Росії
Малюк зазначив, що 55% військового бюджету росіян – це виручка від експорту нафтопродуктів
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Атаки українських безпілотників скоротили російський експорт нафтопродуктів на третину

Російські нафтопереробні заводи є законними цілями. Про це на форумі «Україна. Рік 2024» розповів очільник СБУ Василь Малюк.

За його словами, атаки українських безпілотників по заводах скоротили російський експорт нафтопродуктів на третину.

«Якщо ми глянемо навіть крайніх два місяці, скільки нафтопереробних потужностей ворожих було успішно вражені. По суті, на одну третю ми скоротили експорт нафтопродуктів», – розповів Василь Малюк.

За його словами, 55% військового бюджету росіян – це валютна виручка від експорту нафтопродуктів. Саме тому нафтопереробні заводи і є цілком законними цілями.

Нагадаємо, 9 лютого безпілотники СБУ вдарили одразу по двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї – по Ільському та Афіпському.

Зокрема, на Ільському НПЗ сталася велика пожежа, вражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тон на рік. А без неї ворог не зможе виробляти дизпаливо для військових потреб.

Як повідомлялося, Василь Малюк розповів, що Служба безпеки України торік викрила 47 агентурних мереж ворога, найбільша з яких діяла у Миколаївській області. 

До того ж, голова СБУ Малюк анонсував «сюрпризи» для окупантів. 

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Теги: росія завод Василь Малюк

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