Наступники диктатора. Доля принців путінської Росії

Залишився живим тільки один...

Їх було «три принца» путінської Росії з величезним майбутнім, троє блискучих синів найближчих друзів Путіна – Іванова, Сєчіна, Патрушева.

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Але, десять років тому, в 2014 році у віці 38 років несподівано гине (потонув на пляжі) в ОАЕ Олександр Іванов – син могутнього Глави адміністрації президента РФ Путіна. Батько Іванов був у шоці від загадкової смерті сина і більше політикою не займався.

20 лютого 2024 року в Москві, у віці 35 років несподівано помирає «другий принц» – Іван Сєчін, син Ігоря Сєчіна, глави Роснефти, мультимільярдера, могутнього і багаторічного друга президента Путіна. Син Сєчіна помер за дивних обставин – відірвався тромб. Знайомий діагноз для приховування вбивства в путінській Росії.

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Після смерті улюбленого сина честолюбний Іванов перестав претендувати на велику владу і пішов у глибоку депресію.

Ймовірно, після смерті 35-річного єдиного сина, могутнього Сєчіна, теж не тішитиме його величезна влада при Путіні і накопичені тяжкою працею мільярди доларів.

Залишився живим тільки Дмитро Патрушев, третій принц путінської Росії. Це син Миколи Патрушева, секретаря Ради безпеки РФ, близького друга Путіна і прихильника політики наступника Путіна як форми мирного політичного транзиту Росії. Природно, на місце наступника Путіна Микола Патрушев бачить свого сина Дмитра Патрушева

Якщо і у нього відірветься тромб або авіакатастрофа (помста Вагнера), то сама ідея про наступника в оточенні Путіна втратить свою привабливість через високу небезпеку для претендентів.

Тому Путіну і його оточенню доведеться повернутися до ідеї створення колективного органу влади – на кшталт Політбюро, бо всім зрозуміло, що після Путіна ніхто з його оточення не повинен володіти абсолютною владою.