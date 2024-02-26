Аналітики пояснили, чому російська влада не згадувала про роковини вторгнення

Про день початку повномасштабного вторгнення росіяни не згадували, щоб не привертати увагу до значних людських втрат

У Росії офіційні особи та державні ЗМІ утрималися від коментарів у день других роковин повномасштабного вторгнення в Україну, щоб не привертати увагу до невдач РФ. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики інституту зазначають, що нещодавнє російське опитування громадської думки показало, що настрої росіян щодо війни в Україні в основному залишаються незмінними протягом останніх місяців. Більшість росіян здебільшого апатичні до війни, хоча не підтримують другу хвилю мобілізації.

На думку аналітиків, диктатор Володимир Путін і російські урядовці, ймовірно, утрималися від висвітлення другої річниці повномасштабного вторгнення Росії, намагаючись зберегти суспільну апатію до війни, що частково дозволяє російським чиновникам продовжувати війну без значної суспільної реакції.

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У звіті ISW зазначається, що Путін, ймовірно, усвідомлює, що друга хвиля мобілізації буде в цілому непопулярною, і стурбований тим, що такий захід спричинить широке невдоволення.

Також про другі роковини вторгнення не згадували у ЗМІ, намагаючись уникнути обговорення того, що Росія не змогла досягти заявлених цілей, а також, щоб не привертати увагу до значних людських втрат за два роки повномасштабної війни.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, за два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, із якою розпочинала своє вторгнення 24 лютого 2022 року.

До слова, день початку повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого можуть зробити «пам'ятною датою». Відповідний закон розробив та підготував до внесення до Держдуми глава партії «Справедлива Росія – За правду» Сергій Миронов