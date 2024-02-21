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Нічна атака трьома видами ракет і дронами: скільки ворожих цілей знищено

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Нічна атака трьома видами ракет і дронами: скільки ворожих цілей знищено
У результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині
фото з відкритих джерел

Окупанти застосували 19 ударних безпілотників типу Shahed

Уночі проти 21 лютого російські окупанти атакували Україну дронами та трьома видами ракет. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти атакували зенітною керованою ракетою С-300 (із Ростовської області), керованою авіаційною ракетою Х-59 (із Білгородської області) та чотирма крилатими ракетами Х-22 (із Ростовської області).

Також окупанти застосували 19 ударних безпілотників типу Shahed з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Нічна атака трьома видами ракет і дронами: скільки ворожих цілей знищено фото 1

У результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти «Шахедів» у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести неуражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей.

Нагадаємо, триває 728-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 125 авіаційних ударів, здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: окупанти безпілотник ракета російська ракета

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