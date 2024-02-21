Нічна атака трьома видами ракет і дронами: скільки ворожих цілей знищено

У результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині

Окупанти застосували 19 ударних безпілотників типу Shahed

Уночі проти 21 лютого російські окупанти атакували Україну дронами та трьома видами ракет. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Окупанти атакували зенітною керованою ракетою С-300 (із Ростовської області), керованою авіаційною ракетою Х-59 (із Білгородської області) та чотирма крилатими ракетами Х-22 (із Ростовської області).

Також окупанти застосували 19 ударних безпілотників типу Shahed з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

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До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти «Шахедів» у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести неуражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей.

Нагадаємо, триває 728-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 125 авіаційних ударів, здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131.