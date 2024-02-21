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Іран надав Росії декілька сотень балістичних ракет – Reuters

Катерина Іванова
glavcom.ua
Іран надав Росії декілька сотень балістичних ракет – Reuters
Один з іранських посадовців зауважив, що військове партнерство Тегерана з Москвою «продемонструвало світові оборонні можливості Ірану»
фото з відкритих джерел

За опублікованою інформацією, йдеться про надання нібито близько 400 ракет класу «земля-земля»

Іран, ймовірно, відправив Росії сотні балістичних ракет класу «земля-земля». Про це пише Reuters з посиланням на шість джерел.

За інформацією видання, йдеться про надання нібито близько 400 ракет малої дальності Fateh-110, зокрема Zolfaghar. Експерти вважають, що ця ракета здатна вражати цілі на відстані від 300 до 700 км.

Одне з іранських джерел повідомило журналістам, що поставки почалися на початку січня після завершення зустрічей наприкінці минулого року між іранськими та російськими військовими, які відбулися в Тегерані та Москві. Зазначають, що вже було щонайменше чотири поставки ракет і найближчими тижнями буде більше.

Інший іранський посадовець додав, що деякі з ракет були відправлені до Росії кораблем через Каспійське море, а інші – літаком.

«Буде більше поставок. Немає причин це приховувати. Нам дозволено експортувати зброю в будь-яку країну, яку ми забажаємо», – сказав другий іранський чиновник.

Четверте джерело, ознайомлене з цим питанням, підтвердило Reuters, що Росія нещодавно отримала велику кількість ракет від Ірану, не надавши додаткових подробиць.

Офіційний представник США відповів журналістам, що Вашингтон бачив докази активного просування переговорів, але поки нема жодних ознак того, що поставки таки відбулися. Українська сторона поки не коментувала цю інформацію.

Нагадаємо, Іран проведе спільні військово-морські навчання з Росією та Китаєм.

Виступаючи на військово-морській базі в місті Манджил на півночі Ірану в понеділок, контрадмірал Ірану сказав, що спільні навчання будуть проведені до кінця поточного іранського року (19 березня).

Також СБУ затримала зрадника, який хотів передати РФ та Ірану розробки у сфері кораблебудування.

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Теги: росія Іран земля чиновник навчання Вашингтон ракета

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