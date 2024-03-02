Повітряні сили збили ворожий бомбардувальник Су-34
«Продовжуємо бити окупанта!», – повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук
Повітряні сили збили черговий ворожий бомбардувальник Су-34. Літак було знищено у суботу, 2 березня.
«Щодо бойової роботи, про яку повідомляв годину тому. Повітряне командування «Схід» підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34. На жаль, тільки один. Продовжуємо бити окупанта!», – повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Раніше повідомлялося, що у суботу, 2 березня, Повітряні сили України застосували зенітні керовані ракети по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35.
Нагадаємо, 1 березня Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ще трьох ворожих винищувачів.
Також українські військово-повітряні сили заявили, що російські військово-повітряні сили втратили у четвер, 29 лютого, три винищувачі-бомбардувальники Су-34. Якщо це підтвердиться, то збиті в останній день лютого літаки продовжать безпрецедентну серію успіхів української протиповітряної оборони.
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