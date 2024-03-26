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ЗСУ вдарили ракетою «Нептун» по кораблю «Костянтин Ольшанський» у Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ вдарили ракетою «Нептун» по кораблю «Костянтин Ольшанський» у Криму
Дев'ять років корабель стояв у Севастопольській бухті, його розбирали на запчастини
фото з відкритих джерел

«Костянтин Ольшанський» – це український ВДК, який 10 років тому, у 2014 році, був захоплений російськими військами під час анексії Криму

Українські військові атакували ракетним комплексом «Нептун» великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», який був захоплений окупантами у 2014 році в Криму і зараз мав бути використаний для ударів по нашій території. Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі FreeДом.

«Тут детективна історія розгорнулася навколо великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський». Цей корабель мав використовуватися проти України, на жаль. Тому було ухвалено рішення про ураження цієї одиниці нашим «Нептуном». Ураження теж було завдано. Уточнюються пошкодження, пошкодження він однозначно отримав. Він зараз небоєготов», – розповів він.

Як нагадав Плетенчук, «Костянтин Ольшанський» – це український ВДК, який 10 років тому, у 2014 році, був захоплений російськими військами під час анексії Криму.

«Дев'ять років він стояв у Севастопольській бухті, його розбирали на запчастини, просто банально грабували. А на 10 рік війни вони зрозуміли, що закінчуються у них великі десантні кораблі цього проекту, № 775, і було ухвалено рішення його відновити. Протягом року його докували, провели відновлювальні роботи», – сказав він.

Але, як додав спікер, метою цих робіт було зробити фальсифікацію для того, щоб відрапортувати московському керівництву про те, як вони відновили один із нібито «своїх»  БДК.

«Це міг бути або «Мінськ», або «Оленегорський гірник», бо там характер ушкоджень такий, що їх відновлення досі під великим питанням. І, відповідно, була така ідея – видати наш корабель за один з них», – уточнив Плетенчук.

Раніше повідомлялося, що унаслідок атаки українських військ на окупований півострів Крим було пошкоджено розвідувальний корабель «Іван Хурс». 

Нагадаємо, пізно ввечері 23 березня українські захисники уразили два великі десантні кораблі РФ у Криму – «Ямал» і «Азов». Чи пішли вони на дно і що сталося з екіпажем – наразі невідомо.

Крім того, уражений центр зв’язку, а також декілька об’єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Нагадаємо, що ввечері 23 березня в тимчасово окупованому Криму було оголошено повітряну тривогу, лунали вибухи.

Теги: Крим ЗСУ корабель

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