Тривожний день у Криму: знову лунають вибухи, окупанти підняли в небо гелікоптери (відео)

Окупанти підняли в небо два вертольоти Мі-8 над Сімферопольським районом на північний схід

Сьогодні, 5 березня, у деяких районах тимчасово окупованого Криму місцеві жителі чули потужні вибухи. Після чого у повітрі з'явилися два російських гелікоптери. Про це повідомляє телеграмм-канал «Кримський вітер».

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Як зазначається, спочатку місцеві жителі повідомили, що гучні вибухи пролунали у районі Міжводного в Криму.

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«Чули приблизно п’ять вибухів з інтервалом 10-15 хвилин», – йдеться у повідомленні.

Пізніше також чули вибухи у селах Кутове і Віліне Бахчисарайського району.

Після цього, як повідомляється, окупанти підняли в небо два вертольоти Мі-8 над Сімферопольським районом на північний схід.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму українські дрони вразили російський корабель «Сергій Котов». Спецоперація пройшла за участі Головного управління розвідки Міноборони.

Також у ніч на 5 березня у тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи.