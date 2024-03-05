Тривожний день у Криму: знову лунають вибухи, окупанти підняли в небо гелікоптери (відео)
Окупанти підняли в небо два вертольоти Мі-8 над Сімферопольським районом на північний схід
Сьогодні, 5 березня, у деяких районах тимчасово окупованого Криму місцеві жителі чули потужні вибухи. Після чого у повітрі з'явилися два російських гелікоптери. Про це повідомляє телеграмм-канал «Кримський вітер».
Як зазначається, спочатку місцеві жителі повідомили, що гучні вибухи пролунали у районі Міжводного в Криму.
«Чули приблизно п’ять вибухів з інтервалом 10-15 хвилин», – йдеться у повідомленні.
Пізніше також чули вибухи у селах Кутове і Віліне Бахчисарайського району.
Після цього, як повідомляється, окупанти підняли в небо два вертольоти Мі-8 над Сімферопольським районом на північний схід.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму українські дрони вразили російський корабель «Сергій Котов». Спецоперація пройшла за участі Головного управління розвідки Міноборони.
Також у ніч на 5 березня у тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи.
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