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Росія планує законодавчо заборонити українські книги на окупованих територіях

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія планує законодавчо заборонити українські книги на окупованих територіях
Із самого початку окупації росіяни захоплювали бібліотеки та вивозили й спалювали українські книги
фото: Центр національного спротиву

Росія розробила законопроєкт, який регулює потрапляння до фондів бібліотек «книг інфоагентів»

На тимчасово окупованих територіях росіяни планують легалізувати заборону української літератури. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

«Нацистська політика кремля направлена на поневолення підкорених народів та знищення їх самоідентифікації. Тому з самого початку окупації росіяни захоплювали бібліотеки та вивозили й спалювали українські книги», – йдеться у повідомленні.

За даними ЦНС, окупанти збираються створити правову базу «своїм нацистським діям». Росія розробила законопроєкт, який регулює потрапляння до фондів бібліотек «книг інфоагентів». 

«Закликаємо українців на тимчасово окупованих територіях берегти українську літературу, обмінюватись нею й поширювати серед знайомих – не дайте росіянам зламати код нації», – закликає Центр національного спротиву.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники вилучають українські книги та спалюють їх у котельнях. Книги вилучають з фондів загальних та шкільних бібліотек. Так, у Ровеньках Луганської області зафіксовано випадки масового спалювання української літератури в місцевих котельнях.

До слова, росіяни ввели в шкільну програму на тимчасово окупованих територіях України нові підручники з історії РФ для учнів 10-11 класів. Ця навчальна програма виправдовує російське повномасштабне вторгнення. 

У підручнику росіяни переписали події останніх 50 років. Зокрема, там ставлять під сумнів незалежність України, а також пишуть, що це нібито «ультра націоналістична держава, де карається будь-яке «інакомислення». Водночас російських військових позиціюють як «національних героїв».

Теги: література окуповані території окупація книги окупанти росія

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