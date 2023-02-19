Британська розвідка повідомила про нову тактику Росії

Росія намагається отримати інформацію про українські системи ППО та змусити українців витратити цінні запаси ракет

Повітряні кулі, які перебували у повітряному просторі України, цілком ймовірно були російськими. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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«Ймовірно, вони представляють собою нову тактику Росії, щоб отримати інформацію про українські системи протиповітряної оборони та змусити українців витратити цінні запаси ракет земля-повітря та боєприпасів», – йдеться в повідомленні.

Розвідка нагадала, що 15 лютого Збройні сили України зафіксували над Києвом кілька повітряних куль із підвішеними під ними радіолокаційними відбивачами. Українські чиновники повідомили, що вони збили щонайменше шість із них.

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12 лютого 2023 року, Військово-повітряні сили України повідомили про спостереження повітряних куль над східним Дніпропетровськом.

14 лютого 2023 року спостереження за об’єктом у формі повітряної кулі призвело до закриття повітряного простору Молдови на кілька годин.

«Є реальна ймовірність, що це була російська повітряна куля, яка вилетіла з повітряного простору України», – додали в міноборони.

Раніше ЗСУ показали збиту повітряну кулю, яка літала над Київщиною.

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Нагадаємо, триває 361-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна Луганської області; Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр на Донеччині.