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Британська розвідка повідомила про нову тактику Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила про нову тактику Росії
фото ілюстративне

Росія намагається отримати інформацію про українські системи ППО та змусити українців витратити цінні запаси ракет

Повітряні кулі, які перебували у повітряному просторі України, цілком ймовірно були російськими. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«Ймовірно, вони представляють собою нову тактику Росії, щоб отримати інформацію про українські системи протиповітряної оборони та змусити українців витратити цінні запаси ракет земля-повітря та боєприпасів», – йдеться в повідомленні.

Розвідка нагадала, що 15 лютого Збройні сили України зафіксували над Києвом кілька повітряних куль із підвішеними під ними радіолокаційними відбивачами. Українські чиновники повідомили, що вони збили щонайменше шість із них.

12 лютого 2023 року, Військово-повітряні сили України повідомили про спостереження повітряних куль над східним Дніпропетровськом.

14 лютого 2023 року спостереження за об’єктом у формі повітряної кулі призвело до закриття повітряного простору Молдови на кілька годин.

«Є реальна ймовірність, що це була російська повітряна куля, яка вилетіла з повітряного простору України», – додали в міноборони.

Британська розвідка повідомила про нову тактику Росії фото 1

Раніше ЗСУ показали збиту повітряну кулю, яка літала над Київщиною.

Нагадаємо, триває 361-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна Луганської області; Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр на Донеччині.

Теги: Велика Британія ЗСУ війна росія окупанти

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