Британська розвідка назвала кількість бойових літаків РФ

Російська авіація, як і раніше, значно відстає і стримується високою загрозою з боку української ППО

Російські бойові літаки діють майже виключно над територією, що утримується РФ

Росіяни збільшили кількість бойових вильотів за останній тиждень після кількох тижнів нижчої активності. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, активність у повітрі нині приблизно відповідає середньодобовій нормі, що спостерігається з літа 2022 року.

За даними британської розвідки, в цілому російська авіація, як і раніше, значно відстає і стримується високою загрозою з боку української ППО, що зберігається, і розосередженим базуванням через загрозу ударів по російських аеродромах.

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«Російські бойові літаки діють майже виключно над територією, що утримується Росією, що не дозволяє їм ефективно виконувати свою ключову ударну роль», – наголошується в повідомленні.

При цьому по всій Росії Повітряно-космічні сили РФ, ймовірно, зберегли практично недоторканим парк з приблизно 1500 бойових літаків з екіпажем, незважаючи на втрату понад 130 одиниць з початку вторгнення. «Однак малоймовірно, що ПКС нині готуються до різкого розширення повітряної кампанії, оскільки за нинішніх умов бою вони, ймовірно, зазнали б неприйнятних втрат літаків», – вважають в міноборони Британії.

Раніше прикордонники повідомили, скільки літаків РФ перекинула до Білорусі.

Як повідомлялося, після вибухів російські загарбники змінили місце дислокації стратегічної авіації, яка перебувала на аеродромі Енгельс. Раніше повідомлялося, що у результаті удару по авіабазі в російському Енгельсі пошкоджено п'ять Ту-95МС. Крім того, 17 окупантів загинуло, 26 поранено, троє з них у важкому стані. Також знищено диспетчерську вежу.