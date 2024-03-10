Країни НАТО вже направили військових до України – МЗС Польщі

Які саме країни НАТО відправили своїх військових до України, Сікорський не розповів

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів, що «деякі країни» вже направили до України своїх військовослужбовців. Відповідна заява пролунала під час дискусії з нагоди 25-ї річниці вступу Польщі до НАТО в польському парламенті.

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«На відміну від інших політиків, не буду перераховувати ці країни», – заявив дипломат.

Сікорський підтримав ініціативу французького президента Емануеля Макрона щодо відправки контингенту НАТО до України. На його думку, це – «винахідливий» хід, який порушить спланований сценарій Росії.

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Голова МЗС Польщі також додав, що нападом на Україну Росія показала, що вона цивілізаційно неспроможна сприйняти західні цінності. На його думку, НАТО має повернутися до своєї початкової ролі і «реалізувати творчо визначену та асиметричну ескалацію».

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не слід виключати можливість відправлення військовослужбовців із західних країн в Україну. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

До слова, Польща не відправлятиме свої війська на війну в Україну. Міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що Варшава вважає за краще передати ЗСУ техніку. Крім того, він додав, що Польща навчає третину українських військових.