Було два прямих влучання, перекрито рух на дамбі: нові деталі ракетної атаки по ДніпроГЕС

Одна ракета прилетіла по підкранових балках і попала в опору

Унаслідок масованої російської атаки по Запоріжжю відомо про щонайменше одного загиблого та вісьмох поранених. Ворог випустив по місту майже 20 ракет. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Зруйновані та пошкоджені об’єкти інфраструктури, приватні будинки та багатоповерхівки», – повідомив він.

Як зауважив Федоров, сьогоднішній обстріл міста був наймасштабнішим за рік. За кілька годин ворог випустив по Запоріжжю майже 20 ракет. «Цілив по критичній інфраструктурі. Потрапив виключно в цивільні об’єкти», – зазначив начальник Запорізької ОВА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він також повідомив, що зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури, перекрито автомобільний рух на дамбі ГЕС.

Крім того, ушкоджень зазнали десять приватних будинків та понад 35 багатоповерхівок. «Рятувальники працюють на місцях влучань. Комунальники визначають перелік пошкоджень та потреби для ліквідації наслідків. По закінченню їхньої роботи надамо уточнену інформацію щодо наслідків масового удару», – підсумував Федоров.

Також голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявив, що у Запоріжжі по ДніпроГЕС було два прямих влучання – в ГЕС-1 і ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, оскільки вона пошкоджена серйозно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На сьогодні є те, що ми втрачаємо станцію. ГЕС-2 під загрозою, не знаємо, в якому об'ємі та з якої потужності вона зможе працювати. Саме через влучання, тому що дві ракети прилетіли прямим попаданням по ГЕС-2», – заявив він.

За словами Сироти, одна ракета прилетіла по підкранових балках і попала в опору. «Тобто ГЕС-2 в критичному стані, ГЕС-1 теж зараз не працює. Тому ми робимо всі заходи, щоб, скажімо, піднімати затвори і спрацьовувати воду, тому, на жаль, через станцію ми не зможемо пропрацьовувати цю воду», – заявив Сирота.

Як повідомлялося, унаслідок російського удару по греблі Дніпровської ГЕС ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди.

Нагадаємо, зранку 22 березня російські війська розпочали масштабний обстріл території України. Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло.