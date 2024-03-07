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Путін поскаржився льотчицям на свою нелегку долю

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Путін поскаржився льотчицям на свою нелегку долю
Путін порівняв події свого життя з водоспадом
фото: скріншот відео

Диктатор пожалівся, що нібито не може ні на хвилину відірватися від роботи

Російський диктатор Володимир Путін перебуває у Краснодарі, де відвідав вище військове авіаційне училище льотчиків імені Сєрова.

В рамках зустрічі з льотчицями Путін порівняв події свого життя з водоспадом: «Моє життя складається з безкінечного числа різних подій. Я іноді порівнюю це з водоспадом. Ллє нескінченно».

Диктатор також поскаржився, що навіть в той час, коли він зі своїми близькими, він нібито «робить вигляд, що все нормально і всі відпочивають». Путін додав, що не може відірватися від роботи і мусить постійно приймати дзвінки чи телефонувати комусь.

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін заявив, що Бельгія, як незалежна держава, з'явилася значною мірою завдяки Росії. Він додав, що велике значення полягає в тому, що РФ «має з багатьма країнами світу свою передісторію відносин і, як правило, вона несе позитивний характер».

Нагадаємо, Медведєв озвучив головне бажання Путіна у війні. Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що для «досягнення цілей СВО» російським військам доведеться дійти до Києва. В інтерв’ю російським ЗМІ він повідомив, що це має статися «якщо не зараз, то за якийсь час».

До слова, російський диктатор Путін заявив, що для захоплення Києва потрібна нова мобілізація. Про те, що він не залишив мрії про захоплення української столиці, він сказав на зустрічі із російськими воєнкорами.

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Теги: росія путін льотчик

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