Російські кораблі відсутні в акваторії Чорного моря – ВМС

Військово-морські сили зазначають, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації

В Азовському морі перебуває лише один ворожий корабель

В акваторії Чорного моря станом на 07:00 суботи, 9 березня, російські військові кораблі відсутні. Про це у Facebook повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

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Зазначається, що в Середземному морі є три ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «калібр», загальний залп до 12 ракет, а в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

«За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – 13 суден, з них один рухався з протоки Босфор; до Чорного моря – 16 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор», – повідомляють у ВМС ЗСУ.

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фото: ВМС ЗС України

Військово-морські сили зазначають, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо, партизани із руху «Атеш» виявили у Новоросійську судноремонтну верф, на якій ремонтують кораблі Чорноморського флоту РФ. Як повідомляють партизани, окрім ремонту на верфі також виготовляють деталі для кораблів.

Зазначається, що на виявленому об'єкті присутня охорона і відеоспостереження. Територію регулярно відвідують високопоставлені особи.

Повідомляється, що Зеленський присвоїв назву ще одному корвету класу Ada. Згідно з указом Зеленського надалі корвет іменуватимуть – корвет «Гетьман Іван Виговський».