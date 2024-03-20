Боєприпаси будуть: Міністр оборони України розповів про «Рамштайн»

Вже триває робота по наданню Україні F16, до цього процесу залучені США, Данія, Бельгія, Нідерланди, Румунія та інші – Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном та Міністром оборони США Ллойдом Остіном посилення української ППО та далекобійні засоби ураження. Про це у Фейсбуці повідомив Рустем Умєров.

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«Сьогодні наша команда мала окрему зустріч з секретарем Остіном та генералом Брауном. Обговорили план України на 2024 рік, будівництво фортифікацій, посилення української ППО, надання засобів радіоелектронної боротьби. Окремим пунктом стали далекобійні засоби ураження», – написав міністр оборони України.

Він відзначив, що під час 20-го засідання в форматі «Рамштайн» коаліція країн партнерів продемонструвала свою єдність та активність в допомозі Україні.

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«Боєприпаси – те, чого критично потребують наші воїни. Вони будуть! Це була головна тема засідання. Партнери заявили про пакети допомоги, в які входять артилерійські снаряди 155 мм, 152 мм, 105 мм, та інші. Вдячні партнерам за те, що по всьому світу шукають та знаходять боєприпаси, які так необхідні для відсічі агресора», – зазначив Умєров.

Також, як додав міністр оборони, буде більше ракет для систем протиповітряної оборони.

«ППО, щоб захистити наші міста, щоб захистити наших воїнів від російської авіації, яка скидає КАБи на наші позиції. Буде більше ракет для наших систем протиповітряної оборони. Я вдячний міністру оборони Німеччини, який зазначив, що небо над Україною належить українцям. Тому наше спільне завдання – забезпечити перевагу України в повітрі», – написав Умєров.

Окрім цього, як зазначив він, триває робота по наданню Україні F16, до цього процесу залучені США, Данія, Бельгія, Нідерланди, Румунія та іншими, щоб літаки були в Україні якнайшвидше.

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Також, як повідомив він, до дронової коаліції приєдналися і зробили перші внески кілька нових країн.

«Першими результатами цієї коаліції стануть перші поставки дронів в Україну вже в березні. Також обговорюємо можливість інвестицій в українське виробництво тих БПЛА, які вже показали свою ефективність на полі бою», – зазначив Умєров.

Нещодавно повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре явно відмовився постачати Україні крилаті ракети Taurus. Шольц наголосив, що не вважає розміщення Taurus виправданим. Він повторив, що не хоче передавати систему озброєння українцям без німецької перевірки системи прицілювання, яка потребує німецьких солдатів, як він вважає. Саме тому він заперечував розгортання, сказав він. Шольц заявив, що побоюється, що інакше Німеччина може бути втягнута у війну.

До слова, уряд Німеччини вирішив привести до ладу всі далекобійні крилаті ракети Taurus, які є в наявності на озброєнні у Бундесверу. Мова йде також і про модернізацію.