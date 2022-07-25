Британська розвідка виявила базу окупантів за 10 км від кордону з Україною

Росія, ймовірно, «продовжує докладати зусиль з евакуації та ремонту тисяч бойових машин, які були пошкоджені під час бойових дій в Україні»

На території бази помітили не менш як 300 пошкоджених машин

Російські загарбники розмістили свою базу з ремонту військової техніки у Бєлгородській області всього в 10 км від кордону з Україною. Про це повідомляє британська розвідка.

«18 липня за 10 кілометрів від кордону з Україною, біля Барвінка Бєлгородської області РФ, було виявлено російську базу з ремонту військової техніки, на якій було розміщено не менше 300 пошкоджених машин, включаючи танки, бронетранспортери та вантажівки», – йдеться в повідомленні.

Міноборони Британії робить висновок, що окрім кадрових проблем, Росія, ймовірно, «продовжує докладати зусиль з евакуації та ремонту тисяч бойових машин, які були пошкоджені під час бойових дій в Україні».

Крім цього, розвідка зазначає, що на Донбасі та на Херсонському напрямку тривають «безрезультатні бої».

А російські командири «продовжують стикатися з дилемою»: або забезпечити наступ на сході, або посилювати оборону на півдні України.

Раніше британська розвідка назвала ціль російських військ на Донбасі.

Нагадаємо, триває 152-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагаються утримати позиції на Харківщині та Півдні України.

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