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    Події в Україні

    Росія розгорнула стратегічні системи ППО для ураження наземних цілей – британська розвідка

    За даними британської розвідки, Росія збільшила використання ракет ППО в якості допоміжного засобу для наземних атак через гостру нестачу спеціалізованих ракет - Росія розгорнула стратегічні системи ППО для ураження наземних цілей – британська розвідка
    За даними британської розвідки, Росія збільшила використання ракет ППО в якості допоміжного засобу для наземних атак через гостру нестачу спеціалізованих ракет
    фото з відкритих джерел

    Зброя становить загрозу для цивільного населення через неточність попадання

    На Донбасі рашисти зосередили свої сили навколо міст Краматорськ і Сіверськ. Українські захисники продовжують відбивати спроби Росії штурмувати Вуглегірську електростанцію. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

    «На Донбасі українські сили продовжують відбивати спроби Росії штурмувати Вуглегірську електростанцію. Російська артилерія залишається зосередженою на районах навколо міст Краматорськ і Сіверськ», – йдеться у повідомленні.

    Як відзначається у зведенні, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що російські війська застосували сім зенітно-ракетних комплексів для ураження об'єктів інфраструктури, енергетичних об'єктів і складських приміщень.

    За даними британської розвідки, Росія збільшила використання ракет ППО в якості допоміжного засобу для наземних атак через гостру нестачу спеціалізованих ракет для наземних атак. Росія розгорнула стратегічні системи ППО С-300 і С-400, призначені для знищення літаків і ракет на великих відстанях, недалеко від України з самого початку вторгнення.

    Ця зброя має відносно невеликі боєголовки, призначені для знищення літаків. Вони можуть становити значну загрозу військам у відкритих і легких будівлях, але навряд чи проникнуть через укріплені конструкції, йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

    «Існує висока ймовірність того, що ця зброя не потрапить в намічені цілі і призведе до жертв серед цивільного населення, тому що ракети не оптимізовані для цієї ролі, а їх екіпажі мало підготовлені для таких місій», – наголошується у зведенні.

    Нагадаємо, триває 149-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противника зосереджуються на Краматорському та Бахмутському напрямках, там тривають бої.

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    Теги: розвідка ЄС росія окупанти Міноборони війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Росія розгорнула стратегічні системи ППО для ураження наземних цілей – британська розвідка