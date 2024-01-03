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Буданов розповів подробиці великого обміну полоненими (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Буданов розповів подробиці великого обміну полоненими (відео)
Сьогодні з полону повернулися повернулись в Україну 230 захисників
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Буданов підтвердив, що участь в організації повернення українських захисників з полону брали Об'єднані Арабські Емірати

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що сьогоднішній обмін полоненими був складним та готувався дуже довго. Про це Буданов повідомив у Telegram-каналі.

«Сьогодні повернулись в Україну 230 її захисників, серед яких є і бойовий медик, і захисники з острова Зміїний, з Чорнобильської атомної електростанції, які ще в перші дні війни були захоплені, з Азовсталі, прикордонники, поліцейські, нацгвардійці, Збройні сили – тобто всі абсолютно категорії.», – зазначив очільник ГУР.

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Обмін, який відбувся 3 січня, найбільший за кількістю повернутих захисників
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Зокрема, Буданов підтвердив, що участь в організації повернення українських захисників з полону безпосередньо також надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо, обмін, який відбувся 3 січня, найбільший за кількістю повернутих захисників.

Так, було звільнено 230 українців та українок. Це, зокрема:

  • 130 представників Збройних сил України. Серед них 14 з тероборони та 14 – з Військово-морських сил;
  • 55 нацгвардійців;
  • 38 прикордонників;
  • один поліцейський;
  • шість цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

У Координаційному штабі додали, що 182 повернутих українців мали офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Ще 48 оборонців вважалися зниклими безвісти. Більшість звільнених – чоловіки, їх 225. Ще п'ятеро – це жінки. До рядового та сержантського складу належать 213 звільнених українців, одинадцятеро – офіцери.

Теги: полон обмін полоненими ОАЕ Кирило Буданов ГУР

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