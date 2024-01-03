Україна та Росія вперше за тривалий час здійснили обмін полоненими

Україна повернула понад 200 українців з російського полону

З російського полону повернули понад 200 українських воїнів і цивільних. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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«Солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та «Азовсталь». Дякую всім, хто попри всі труднощі повертає наших людей додому! Дякую нашим захисникам! Ми зробимо все, щоб повернути всіх наших людей, які нині в російській неволі», – написав Зеленський.

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Зокрема, як повідомило Міноборони РФ, Україна передала у відповідь 248 полонених окупантів.

Крім того, як заявило російське відомство, повернення російських військовослужбовців з полону стало можливим завдяки «посередницькій участі гуманітарного характеру Об'єднаних Арабських Еміратів».

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