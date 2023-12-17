Стало відомо, хто стоїть за масованою нічною атакою дронів на Росію

Уночі була масована атака безпілотників на військові об'єкти у трьох областях РФ

У ніч на 17 грудня дрони атакували військовий аеродром у Морозовську Ростовської області. Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в українських спецслужбах, за цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Загалом, за словами співрозмовника видання, це була масована атака безпілотників на військові об'єкти у трьох областях РФ: Ростовській, Липецькій та Волгоградській.

«Те, що кажуть російські медіа про те, що нібито всі дрони були збиті, не відповідає дійсності. Було щонайменше пряме влучання у військовий аеродром. Є руйнування. Інші наслідки уточнюються», - розповіло джерело.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кількість випущених БПЛА, про яку повідомляють у Росії, близька до правди.

Офіційно ГУР не повідомляло про причетність до нічної атаки на Росію.

Як повідомлялося, у ніч на 17 грудня Росію атакували безпілотники.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міноборони РФ заявило про знищення 33 українських безпілотників літакового типу. Російська ППО працювала над територією Липецької, Ростовської та Волгоградської областей.

Згодом стало відомо, що безпілотники намагалися атакувати військовий аеродром у місті Морозовськ Ростовської області РФ.

На оприлюднених фото наслідків атаки видно, що зазнав пошкодження, як мінімум, один літак – Су-34.

Згідно з відкритими даними, на військовому аеродромі в Морозовську базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392). На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.