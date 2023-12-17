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Стало відомо, хто стоїть за масованою нічною атакою дронів на Росію

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Стало відомо, хто стоїть за масованою нічною атакою дронів на Росію
Уламки дронів на російському аеродромі
фото із соцмережі

Уночі була масована атака безпілотників на військові об'єкти у трьох областях РФ

У ніч на 17 грудня дрони атакували військовий аеродром у Морозовську Ростовської області. Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в українських спецслужбах, за цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони Україні.

Загалом, за словами співрозмовника видання, це була масована атака безпілотників на військові об'єкти у трьох областях РФ: Ростовській, Липецькій та Волгоградській.

«Те, що кажуть російські медіа про те, що нібито всі дрони були збиті, не відповідає дійсності. Було щонайменше пряме влучання у військовий аеродром. Є руйнування. Інші наслідки уточнюються», - розповіло джерело.

Кількість випущених БПЛА, про яку повідомляють у Росії, близька до правди.

Офіційно ГУР не повідомляло про причетність до нічної атаки на Росію.

Як повідомлялося, у ніч на 17 грудня Росію атакували безпілотники.

Міноборони РФ заявило про знищення 33 українських безпілотників літакового типу. Російська ППО працювала над територією Липецької, Ростовської та Волгоградської областей.

Згодом стало відомо, що безпілотники намагалися атакувати військовий аеродром у місті Морозовськ Ростовської області РФ.

На оприлюднених фото наслідків атаки видно, що зазнав пошкодження, як мінімум, один літак – Су-34.

Згідно з відкритими даними, на військовому аеродромі в Морозовську базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392). На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

Теги: ГУР війна вибух росія безпілотник

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