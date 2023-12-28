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Росія використовує полонених як політичну зброю

glavcom.ua
Останній великий обмін полоненими відбувся у серпні
фото: АР/Kostiantyn Liberov

Наразі Росія утримує понад три тисячі українських військових і близько 28 тисяч мирних жителів

Москва намагається маніпулювати українськими військовополоненими та примушує дзвонити рідним і просити їх, щоб ті виходили на страйки проти української влади.

За словами представника українського координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими Петра Яценка, які наводить Politico, військовополонених у масовому порядку примушують телефонувати своїм сім'ям та просити виходити на протести проти влади у Києві. Солдати дзвонять родичам та повідомляють, що Росія готова обміняти їх, але Україна нібито відмовляється.

Так, дружина українського воїна Валентина Ткаченко розповіла, що її чоловік, який потрапив у полон у перший день повномасштабного вторгнення, вперше зателефонував їй лише 29 листопада цього року і сказав: «Валю, йди, ускладнюй життя Києву. Він не хоче приймати нас назад». Ткаченко вважає, що Росія таким чином намагається дискредитувати українську владу та влаштувати хаос.

«Людина не чула родича більше року, а тут дзвонить і каже, що живий. Росіяни готові його обміняти, але Україна нічого не робить. Останнім часом ці дзвінки стали масовими. Це кампанія недовіри до влади», – пояснює Яценко.

Останній великий обмін відбувся у серпні. «Насправді цей процес сповільнився через Росію, і для цього є дуже конкретні причини», – заявив президент України Зеленський на нещодавній прес-конференції, пообіцявши, що «трек незабаром відкриється».

Наразі Росія утримує понад три тисячі українських військових і близько 28 тисяч мирних жителів, – повідомили в Офісі українського омбудсмена та Міністерстві реінтеграції. Однак реальна цифра може бути ще більшою.

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«Наприклад, деякі з тих, хто перебуває в полоні, ще не підтверджені. Ці люди досі вважаються «зниклими безвісти», хоча ми маємо інформацію, що вони можуть перебувати в полоні», – сказав Яценко.

«Більше 90% військовополонених, яких ми опитуємо після повернення, кажуть, що піддавалися тортурам, позбавленню повноцінного харчування та сну. Людей змушують випалювати татуювання, слухати лише російську пропаганду. Їм заборонено спілкуватися з родичами», – розповідає Яценко. А коли дозволяють, то, як бачимо, фактично використовують як політичну зброю.

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Теги: росія полон українці обмін

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