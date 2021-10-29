«Бюджет необмежений»: бізнесмени взяли під крило постраждалих у ДТП в Харкові

Одного з постраждалих у ДТП захищатиме адвокат та депутат Харківської міськради Ігор Черняк

Меценати пообіцяли вийти в публічний ефір, «як тільки будуть будь-які закшквари та спроби тиску»

Низка українських бізнесменів пообіцяли допомагати родині постраждалих у смертельній аварії на проспекті Гагаріна у Харкові. Про це написав у Facebook харківський бізнесмен Юрія Сапронов.

«Учора ввечері ми зустрічалися з сином та донькою загиблого Ігоря Носова, Анастасією та Артемом. Говорили понад дві годин. Один із членів нашої команди професійний адвокат Ігор Черняк (депутат Харківської міськради) підписав договір із одним із потерпілих, у другого потерпілого буде інший адвокат, але обидва адвокати працюю разом», – зазначив Сапронов.

Він додав, що ці два адвокати будуть вирішувати, хто з юристів ще буде долучений до справи.

Сапронов стверджує, що решта бізнесменів, які зголосилися допомагати (Гарік Корогодський, Олександр Давтян, Валерій Дьома, Володимир Скоробагач, Масі Найєм, Ігор Когут, Сергій Хорошайлов і Юрій Губанков) будуть чекати розпоряджень, «за що і де потрібно платити (експертизи, техніка, технічна підтримка, охоронна-будь-яка)».

«Бюджет необмежений. Безумовно, необхідна підтримка масмедіа та всього суспільства. Тобто всіх вас. Ігор (адвокат Ігор Черняк, – ред.) озвучить, що і коли потрібно. Я і ми з бізнесменам виходимо в публічний ефір, як тільки будуть будь-які закшквари та спроби тиску, непрозорості, бардаку у процесі з боку державних органів чи інших суб'єктів. Попереду велика, довга рутинна робота юристів. Завдання – максимальний термін недоумку-гонщику, максимальна компенсація для дітей та сім'ї Ігоря Носова, притягнення до кримінальної відповідальності батьків головного підозрюваного Миколи Харківського», – додав Сапронов.

До слова, дівчина-свідок розповіла, хто був за кермом Infiniti під час ДТП у Харкові.

Також раніше повідомлялося, що постраждалу в аварії Єлизавету Дусик взяли під охорону через погрози, що почали їй надходити.

Як відомо, за кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції.

Згодом поліція затримала водія, якого підозрюють у смертельній ДТП у Харкові.

Варто зазначити, що адвокат 16-річного хлопця після засідання суду заявила, що він не пам’ятає подробиць ДТП, адже після аварії був у шоковому стані і не міг нічого розповісти. Крім того, захисниця ймовірного винуватця ДТП зазначила, що автомобіль з СТО забирав не Коля, а його повнолітній приятель.

Нагадаємо, напередодні 16-річного підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові Миколу Харківського суд взяв під варту без права на заставу.

До слова, адвокатка Інна Данилова, яку батьки «мажора на Infiniti» Миколи Харківського найняли для його захисту у суді після резонансного ДТП, виявилася прибічницею «руського миру», фанаткою ексмера Харкова Геннадія Кернеса та ще й критиком вакцинації.

Як стало відомо, представник прокурора на судовому засіданні заявив, що 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, після злочину одразу написав заяву про нібито викрадення автомобіля.

Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.