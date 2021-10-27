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    Поліція затримала 16-річного водія, який скоїв смертельну ДТП у Харкові

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    За даними ЗМІ, за кермом Infiniti перебував 16-річний Микола Михайлович Харківський 2005 року народження - Поліція затримала 16-річного водія, який скоїв смертельну ДТП у Харкові
    За даними ЗМІ, за кермом Infiniti перебував 16-річний Микола Михайлович Харківський 2005 року народження
    фото: АР

    За даними правоохоронців, загиблий 58-річний водій Chevrolet та 16-річний водій Infiniti ознак алкогольного сп’яніння не мають

    16-річного водія Infiniti, який на великій швидкості виїхав на червоне світло та спричинив смертельну аварію у Харкові, затримали. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

    «Водій Infinitiі затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідно до санкції статті йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Слідчі дії тривають», – заявили правоохоронці.

    Зазначається, що наразі троє пасажирів Infiniti перебувають в реанімаційному відділенні лікарні.

    За даними правоохоронців, загиблий 58-річний водій Chevrolet та 16-річний водій Infiniti ознак алкогольного сп’яніння не мають.

    За фактом ДТП розслідують провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

    Поліція встановлює обставини автопригоди та відпрацьовує записи з камер відеоспостереження.

    Як відомо, увечері 26 жовтня в Харкові сталася смертельна аварія – водій Infiniti на великій швидкості протаранив Chevrolet. За даними ЗМІ, за кермом Infiniti перебував 16-річний Микола Михайлович Харківський 2005 року народження. Машину нещодавно йому купили батьки.

    Відомо, що він неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році у нього виник конфлікт з жінкою в супермаркеті. Він вистрілив у неї, після чого направив пістолет у бік її сина.

    Детальніше читайте у матеріалі: Смертельне ДТП у Харкові. Що відомо про мажора, який був за кремом (фото)
    Теги: Харків Національна поліція України ДТП арешт водій автомобіль
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    Поліція затримала 16-річного водія, який скоїв смертельну ДТП у Харкові