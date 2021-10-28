«Пішла в ж*пу!»: батько харківського мажора накинувся на журналістку

не пам'ятає, чи був за кермом, бо сильно вдарився головою

16-річний юнак начебто не пам'ятає, чи був за кермом, бо сильно вдарився головою

Михайло Харківський пообіцяв журналістці проблеми

Батько ймовірного винуватця смертельної ДТП в Харкові Михайло Харківський з погрозами відповів журналістці Тетяні Доцяк на питання про сина. Про це вона написала у Facebook.

«Пішла в ж*пу!» – сказав мені сьогодні папік Колєнькі. Обурився папік, що на синулю багато бруду вилили в соцмережах і ЗМІ – про стрілянину, їзду на червоний, через подвійну смугу й протоколи поліції. Ні тобі: «Співчуваємо загиблим, переживаємо за потерпілих, дамо Колєнькє по ж*пі». Проблеми пообіцяв мені натомість. А Колєнька, не пам'ятає чи був за кермом, бо сильно вдарився головою. А йому навіть ліки передати не дають. Це вже адвокатка сказала», – написала журналістка ввечері 27 жовтня.

Доцяк уточнила, що в четвер підозрюваному обиратимуть запобіжний захід. І висловила побоювання, що засідання можуть зробити закритим через неповноліття фігуранта.

До слова, 16-річний ймовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові Микола Харківський та його малолітні пасажири перед аварією викладали у соцмережі відео з автівки. На кадрах підлітків видно, що Infiniti, яка того ж вечора потрапить у ДТП, мчить Харковом на великій швидкості.

Зазначимо, мажор відмовляється співпрацювати зі слідством.

Нагадаємо, 26 жовтня увечері в Харкові на вулиці Одеській трапилась масштабна аварія. За кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції. Згодом поліція його затримала.

Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

Як стало відомо, 16-річний мажор може уникнути покарання через амністію.

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