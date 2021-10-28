Прокурор розповів у суді, як 16-річний водій Infiniti намагався заплутати слідчих

16-річний водій Infiniti хотів заплутати слідчих – телефонував на 102 про нібито викрадення авто після ДТП

Хлопець хотів ввести слідство в оману і відвести від себе підозру

16-річний водій Infiniti Микола Харківський, який скоїв смертельну аварію в Харкові у ніч на 27 жовтня, після злочину одразу написав заяву про нібито викрадення автомобіля. Про це заявив представник прокурора на судовому засіданні 28 жовтня, пише Newsroom.

Представник прокурора підтвердив, що у ніч на 27 жовтня до правоохоронців надійшов дзвінок про викрадення автомобіля Infiniti.

За даними обвинувачення, Микола Харківський після наїзду на пішоходів прибув до міської лікарні, назвавшись іменем іншої людини та повідомивши чужу домашню адресу.

Хлопець скористався моментом і здійснив виклик на 102 з приміщення туалету медзакладу. Таким чином, хлопець хотів ввести слідство в оману і відвести від себе підозру.

Після цього Харківський намагався покинути будівлю лікарні, проте був затриманий співробітниками поліції.

Правоохоронці натомість відкрили проти водія Infiniti ще одну справу – за статтею про надання завідомо неправдивого повідомлення про скоєння злочину.

За рішенням суду, Харківського арештували на 60 діб без права внесення застави.

Зазначимо, 16-річний ймовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством.

Як відомо, за кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції.

Згодом поліція затримала 16-річного водія, який скоїв смертельну ДТП у Харкові.

Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

Як стало відомо, 16-річний мажор може уникнути покарання через амністію.