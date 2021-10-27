«Мажорна» ДТП у Харкові: донька загиблого звернулася за допомогою

«Мій тато лежить у морзі з вини 16-річного хлопця, який вирішив покатати своїх друзів», – заявила донька загиблого у вчорашній ДТП

Дівчина просить свідків не боятися

Донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків. Відповідне відеозвернення дівчина опублікувала в Instagram.

Як розповіла Анастасія, сьогодні їхня родина мала відзначати радісну подію, але, на жаль, її батько лежить у морзі.

«Мій тато лежить у морзі з вини 16-річного хлопця, який вирішив покатати своїх друзів. Хлопець, який відчуває свою безкарність. Ми у пошуках досвідченого адвоката, який зможе бути з нами у цій ситуації, та людей, які вчора наздоганяли винуватця ДТП та затримали його. Я прошу вас, знайдіться, не треба боятися. Страшно не це, а страшно жити потім із тим, що ви не зробите зараз», – сказала дівчина.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Anastasiya (@anastasiyanosova_8128)

Зазначимо, 16-річного водія Infiniti, який на великій швидкості виїхав на червоне світло та спричинив смертельну аварію у Харкові, затримали. Троє пасажирів Infiniti перебувають у реанімаційному відділенні лікарні.

Як відомо, увечері 26 жовтня в Харкові сталася смертельна аварія – водій Infiniti на великій швидкості протаранив Chevrolet. За даними ЗМІ, за кермом Infiniti перебував 16-річний Микола Михайлович Харківський 2005 року народження. Машину нещодавно йому купили батьки.

Відомо, що він неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році у нього виник конфлікт з жінкою в супермаркеті. Він вистрілив у неї, після чого направив пістолет у бік її сина.