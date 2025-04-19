Росіяни отримали наказ вийти на кордон Дніпропетровської області: названо дату

Противник провів від початку квітня у зоні відповідальності тактичної групи «Вугледар» дві масовані наступальні операції

Для Москви «звільнення ДНР» мало стати історичною паралеллю із 1945-м роком

Двоє полонених окупантів дали свідчення про суворий наказ російським військам до 9 травня вийти на адміністративний кордон між Донецькою та Дніпропетровською областями. Як інформує «Главком», про це АрміяInform повідомив речник тактичної групи «Вугледар» підполковник Олексій Бєльський.

Для Москви «звільнення ДНР» мало стати історичною паралеллю із 1945-м роком, символом перемоги над «сучасними фашистами – українцями».

Із цією метою противник провів від початку квітня у зоні відповідальності тактичної групи «Вугледар» дві масовані наступальні операції із залученням великої кількості танків, ББМ, бронеавтомобілів і особового складу.

Після нищівного розгрому цих колон ворог вдався до застосування мотоциклів, багі та квадроциклів.

За допомогою високомобільних транспортних засобів окупанти шукають «шпарини» в українській обороні, намагаються проскочити до населених пунктів з метою накопичення, а також атакують.

Утім, українська аеророзвідка працює відмінно, більшість військовослужбовців РФ знищується ще на під’їзді до українських позицій.

Так, протягом 1-18 квітня підрозділи у тактичної групи «Вугледар» відбили 448 атак і наші воїни завдали окупантам суттєвих втрат:

2812 окупантів – поранено та знищено;

19 танків;

52 броньовані машини знищено;

218 одиниць авто, мототранспорту, квадроциклів та багі;

32 антени зв’язку та РЕБ.

Нагадаємо, російське командування поставило однією з ключових цілей просування своїх військ до Дніпропетровської області. Потенційне вторгнення армії РФ на територію регіону може стати символічним моментом, оскільки це буде перший випадок часткової окупації нової української області з початку повномасштабного вторгнення понад три роки тому.

До слова, Російська Федерація вдається до нової тактики під час обстрілів Харкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону. Як зазначив міський голова, російські війська використовують нову тактику: за дуже короткий час бʼють безпілотниками по одному місцю.

«Хочу сказати, так, це нова тактика, коли ворог діє таким чином, що за дуже короткий час дуже багато БпЛА влучає в одне місце в один район міста Харкова. І свідками цього ми були напередодні, коли 17 БпЛА протягом години влучали в одну територію міста Харків», – каже він.

Так, увечері 8 квітня росіяни завдали масованого обстрілу ударними безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ’янському районах Харкова. Окупанти влучили у цивільні підприємства, складські та виробничі будівлі та СТО.