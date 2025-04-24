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Зеленський підтвердив, що росіяни вдарили по Києву північнокорейською ракетою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський підтвердив, що росіяни вдарили по Києву північнокорейською ракетою
Удар, що забрав життя щонайменше 12 людей, було здійснено балістичною ракетою виробництва Північної Кореї
фото: Telegram/Володимир Зеленський

За словами президента, Пхеньян отримав можливість робити свою зброю більш смертоносною

Російські загарбники застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї для удару по Києву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

За словами глави нашої держави, спецслужби перевіряють усі деталі російської атаки.

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фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

«Якщо інформація про виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна. Вони вбивають людей і знущаються з життя разом – тільки в цьому сенс їхньої співпраці. Росія постійно застосовує таку зброю – ракети, артилерію. Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною», – каже він.

Як зазначив президент, жодна країна світу не має залишатися наодинці проти таких загроз.

«Тільки за сьогодні російська армія в масованому ударі проти наших міст, проти наших цивільних застосувала більш ніж 200 засобів ураження – ракет і ударних дронів. Станом на цей час більше 100 людей поранено, 12 людей убиті», – розповів український лідер.

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Рятувальники проводять пошукові роботи
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Зеленський наголосив, що Путін завдав удару у розпал міжнародних дипломатичних зусиль, щоб зупинити війну.

«Це означає, що Путін не боїться. Потрібне повне й безумовне припинення ударів, і Росія повинна піти на це. Потрібно справедливо завершити цю війну. І щоб реально гарантувати безпеку нашим людям, ми потребуємо зміцнення нашого повітряного щита», – додав президент.

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

Як відомо, ворог вдарив по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».

Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро. У Святошинському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.

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Теги: Володимир Зеленський обстріл Північна Корея Київ

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