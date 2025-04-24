Зеленський підтвердив, що росіяни вдарили по Києву північнокорейською ракетою

Удар, що забрав життя щонайменше 12 людей, було здійснено балістичною ракетою виробництва Північної Кореї

За словами президента, Пхеньян отримав можливість робити свою зброю більш смертоносною

Російські загарбники застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї для удару по Києву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

За словами глави нашої держави, спецслужби перевіряють усі деталі російської атаки.

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фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

«Якщо інформація про виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна. Вони вбивають людей і знущаються з життя разом – тільки в цьому сенс їхньої співпраці. Росія постійно застосовує таку зброю – ракети, артилерію. Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною», – каже він.

Як зазначив президент, жодна країна світу не має залишатися наодинці проти таких загроз.

«Тільки за сьогодні російська армія в масованому ударі проти наших міст, проти наших цивільних застосувала більш ніж 200 засобів ураження – ракет і ударних дронів. Станом на цей час більше 100 людей поранено, 12 людей убиті», – розповів український лідер.

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Рятувальники проводять пошукові роботи фото: Telegram/Володимир Зеленський

Зеленський наголосив, що Путін завдав удару у розпал міжнародних дипломатичних зусиль, щоб зупинити війну.

«Це означає, що Путін не боїться. Потрібне повне й безумовне припинення ударів, і Росія повинна піти на це. Потрібно справедливо завершити цю війну. І щоб реально гарантувати безпеку нашим людям, ми потребуємо зміцнення нашого повітряного щита», – додав президент.

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

Як відомо, ворог вдарив по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».

Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро. У Святошинському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.