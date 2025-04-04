Вибух авто посадовця на Дніпропетровщині: що відомо про стан Юрія Федька

Місцеві жителі повідомляють, що посадовцю, ймовірно, погрожували

На Дніпропетровщині вибухнув автомобіль, внаслідок чого постраждав начальник Лівобережної адміністрації Юрій Федько. Наразі чиновник перебуває в реанімації. Про це зауважила заступниця голови Лівобережної адміністрації міста Ольга Козлова в коментарі «Суспільне. Дніпро», інформує «Главком».

Козлова повідомила, що Юрій Федько наразі в реанімації, лікарі проводять усі невідкладні дії.

Зокрема, місцева жителька Віра виносила сміття і бачила момент вибуху.

«Десь близько восьмої години було. Я побачила машину, вибух, і все. Я розвернулася і пішла додому. Свекруха зателефонувала, сказала, що таке як у будинок наш прилетіло. Але то машина. Кажуть, зі слів людей, що його (посадовця, – «Главком») попереджали не один раз. Про що – невідомо. Я не місцева, не знаю», – сказала жінка.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині вибухнув автомобіль, внаслідок чого постраждав посадовець Юрій Федько і його дружина. Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців сьогодні близько 07:40.