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На Дніпропетровщині, ймовірно, застрелений депутат від «Батьківщини» – ЗМІ

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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На Дніпропетровщині, ймовірно, застрелений депутат від «Батьківщини» – ЗМІ
Тіло чоловіка знайшов водій, що проїжджав повз
фото: поліція Дніпропетровської області

Тіло з вогнепальним пораненням було знайдено на узбіччі

У Кам’янському районі Дніпропетровської області на узбіччі автодороги знайдено тіло чоловіка із вогнепальним пораненням в області голови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Тіло знайшов водій, що проїжджав повз. Інформація надійшла до правоохоронців сьогодні, 28 березня, близько 08:20.

Низка ЗМІ, зокрема, «Суспільне» та «РБК-Україна», пишуть, що тіло належить депутату від партії «Батьківщина» Олександру Плахотніку. Поліція цю інформацію поки офіційно не підтверджувала.

Водночас обласна організація партії «Батьківщина» заявила, що йдеться про замовне вбивство. 

На місці працює керівництво Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області. Слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія проводить збір речових доказів для встановлення всіх обставин злочину.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. 

«Главком» повідомляв, що у Києві троє чоловіків влаштували погоню зі стріляниною. У такий спосіб вони намагалися «вибити» борг з іноземного бізнесмена.

Раніше стало відомо, що у Кременчуці Полтвскьої області чоловік вистрілив із травматичного пістолета у працівника РТЦК під час перевірки документів.

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Теги: Дніпропетровщина

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