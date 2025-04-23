На Дніпропетровщині 12-річний хлопчик помер від ножових поранень

Раніше судимий чоловік підозрюється у вбивстві дитини

У Шахтарському на Дніпропетровщині від ножових поранень помер 12-річний хлопчик. За підозрою у вбивстві дитини затримали 43-річного раніше судимого чоловіка. Про це інформує «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції.

Зазначається, що злочин трапився ввечері 19 квітня. На сходовому майданчику багатоповерхівки між чоловіком і 12-річним хлопчиком виник конфлікт. Зрештою місцевий житель вихопив ніж і завдав дитині ножових поранень у живіт.

Хлопчика доставили в лікарню, але він помер.

Правоохоронці встановили особу нападника. Ним виявився раніше судимий сусід хлопчика.

Чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Болгарії українка зарізала двох своїх малолітніх дітей.

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