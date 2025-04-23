Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Дніпропетровщині 12-річний хлопчик помер від ножових поранень

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
На Дніпропетровщині 12-річний хлопчик помер від ножових поранень
фото: Нацполіція

Раніше судимий чоловік підозрюється у вбивстві дитини

У Шахтарському на Дніпропетровщині від ножових поранень помер 12-річний хлопчик. За підозрою у вбивстві дитини затримали 43-річного раніше судимого чоловіка. Про це інформує «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції.

Зазначається, що злочин трапився ввечері 19 квітня. На сходовому майданчику багатоповерхівки між чоловіком і 12-річним хлопчиком виник конфлікт. Зрештою місцевий житель вихопив ніж і завдав дитині ножових поранень у живіт.

Хлопчика доставили в лікарню, але він помер.

Правоохоронці встановили особу нападника. Ним виявився раніше судимий сусід хлопчика.

Чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Болгарії українка зарізала двох своїх малолітніх дітей.

На Одещині жінка під час сімейної вечері зарізала сина.

А у Кривому Розі чоловік вбив родича, який прийшов до нього у гості.

Читайте також:

Теги: вбивство Дніпропетровщина дитина злочин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сенатор Роберт Кеннеді на передвиборчому мітингу
США оприлюднили документи про вбивство Роберта Кеннеді
19 квiтня, 21:27
Продовження воєнного стану Радою, нові підозри ексзаступнику Єрмака. Головне за 16 квітня
Продовження воєнного стану Радою, нові підозри ексзаступнику Єрмака. Головне за 16 квітня
16 квiтня, 21:06
Поліція Івано-Франківщини встановила неповнолітніх, причетних до вбивства місцевого мешканця
На Івано-Франківщині підлітки жорстоко вбили 19-річного хлопця
16 квiтня, 12:27
38-річного чоловіка звинувачують у підпалі резиденції губернатора, коли в ній перебували Джош Шапіро та його родина
Зловмисник намагався спалити живцем губернатора штату Пенсільванія разом із родиною
14 квiтня, 09:21
Мережа автозаправних комплексів «БРСМ-Нафта» категорично засуджує жорстоке вбивство волонтера Дем’яна Ганула
«Один бандюк убил другого». «БРСМ-Нафта» відреагувала на скандальний пост своєї працівниці про Ганула
8 квiтня, 21:59
28 березня знайшли тіло Олександра Плахотніка із вогнепальним пораненням
Вбивство депутата «Батьківщини» на Дніпропетровщині: з'явилися нові подробиці
2 квiтня, 11:31
Правоохоронці проводять розслідування та шукають нападника
Поблизу Луцька у лісі озброєний чоловік підстрелив єгеря та вбив його дружину
30 березня, 16:22
Як iPad викловлений у Темзі, розкрив плани злодіїв
Планшет, що пролежав п'ять років під водою, допоміг розкрити низку злочинів
27 березня, 08:11
Олександр Маринеско
Олександр Маринеско: «вбивство століття»
26 березня, 11:45

Кримінал

На Дніпропетровщині 12-річний хлопчик помер від ножових поранень
На Дніпропетровщині 12-річний хлопчик помер від ножових поранень
Суд залишив підозрюваного у корупції головного психіатра ЗСУ Друзя у СІЗО
Суд залишив підозрюваного у корупції головного психіатра ЗСУ Друзя у СІЗО
Нема прогресу розслідування. Суд пояснив, чому різко зменшив заставу для ексголови МСЕК Крупи
Нема прогресу розслідування. Суд пояснив, чому різко зменшив заставу для ексголови МСЕК Крупи
Допомагали окупантам захоплювати церкви. СБУ оголосила підозру «високопосадовцям» РПЦ
Допомагали окупантам захоплювати церкви. СБУ оголосила підозру «високопосадовцям» РПЦ
Як адвокати отримували доступ до закритих судових рішень: головне про гучну справу НАБУ
Як адвокати отримували доступ до закритих судових рішень: головне про гучну справу НАБУ
На Львівщині зіштовхнулися легковик та вантажівка: є загиблі
На Львівщині зіштовхнулися легковик та вантажівка: є загиблі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 квітня 2025
31K
Помер улюблений скульптор Путіна Зураб Церетелі
28K
Вибори Папи Римського. Фаворит букмекерських прогнозів значно перегнав конкурентів
19K
Депутат Держдуми Валуєв влаштував істерику через звернення Гашека до МОК
14K
Нема прогресу розслідування. Суд пояснив, чому різко зменшив заставу для ексголови МСЕК Крупи

Новини

23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua