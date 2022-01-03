Українець прямував до Польщі з арсеналом набоїв (фото)

В автівці виявлено набої для гладкоствольної, нарізної та травматичної зброї

В автівці українця прикордонники виявили 57 набоїв

У неділю, 2 січня, в пункті пропуску «Краківець» прикордонники Львівського загону виявили у подорожувальника набої. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Громадянин України на автомобілі «Хонда» прямував на виїзд із України через пункт пропуску «Краківець».

Під час процедур прикордонно-митного контролю прикордонний собака зреагував на бардачок автівки. Оглядова група дістала з нього 57 різних набоїв для гладкоствольної, нарізної та травматичної зброї.

Прикордонники повідомили про знахідку співробітників Національної поліції України.

До слова, нещодавно Служба безпеки України у Київській області викрила підпільний цех із виготовлення засобів ураження. Серед вилученого – вибухові пристрої на основі тротилу, а також вогнепальна зброя з глушниками.